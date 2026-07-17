WhatsApp do t’u lejojë njerëzve të bisedojnë pa ndërruar numrat e telefonit

Me më shumë se tre miliardë përdorues, gara tani ka filluar për të kërkuar emrin tuaj të preferuar të përdoruesit në WhatsApp.
Platforma e mesazheve të enkriptuara nga fillimi në fund e Meta njoftoi sot se po u lejon njerëzve të rezervojnë emrat e përdoruesve përpara lançimit të funksionit më vonë këtë vit.
Ky veprim po paraqitet si një përmirësim i madh i privatësisë për platformën. Aktualisht, përdoruesit e WhatsApp në përgjithësi duhet të shkëmbejnë numra telefoni për t’u lidhur me dikë të ri, transmeton Telegrafi.
“Kur dikush i ri hyn në jetën tuaj – një shok klase, një fqinj, dikush që takoni në një ngjarje – ndarja e një numri telefoni mund të ndihet si një hap i madh”, shkroi kompania në një njoftim për shtyp.
“Kjo sepse një numër telefoni është personal dhe është i lidhur me kaq shumë pjesë të jetës suaj. Ndonjëherë thjesht doni të bisedoni pa dhënë shifrat tuaja”, shtuan ata.
WhatsApp thotë se nuk do të ketë drejtori të emrave të përdoruesve ose sugjerime kërkimi. Kjo do të thotë që njerëzit do të duhet të dinë emrin tuaj të saktë të përdoruesit për t’ju kontaktuar për herë të parë.
Kompania po shton gjithashtu një çelës opsional të emrit të përdoruesit që përdoruesit e tjerë do të duhet ta dinë para se t’ju dërgojnë mesazhe përmes emrit tuaj të përdoruesit.
Sapo funksioni të hyjë në fuqi, nëse një përdorues ka aktivizuar një emër përdoruesi, njerëzit dhe bizneset që u dërgojnë mesazhe për herë të parë nuk do ta shohin më numrin e tyre të telefonit.
Meta thotë se po hap rezervime tani në mënyrë që njerëzit të kenë një mundësi më të mirë për të zgjedhur një emër përdoruesi që dëshirojnë vërtet.
Me miliarda përdorues në platformë, ka të ngjarë të ketë shumë mbivendosje midis njerëzve që duan të njëjtin emër përdoruesi.
Siç e dimë deri tani, zgjedhja e një emri përdoruesi nuk është një vendim që duhet marrë lehtë. Në varësi të platformës, një emër përdoruesi i zgjedhur keq mund t’ju përndjekë për vite me radhë.
Për shembull, vetëm në fund të vitit të kaluar Google filloi t’u lejonte njerëzve të ndryshonin adresat e tyre në Gmail pa pasur nevojë të hapnin një llogari të re nga e para.
Përpara kësaj, disa përdorues ishin të bllokuar me adresa të sikletshme ose të vjetruara që kishin dalë më shumë se 20 vjet më parë.
Meta thotë se njerëzit duhet të zgjedhin një emër përdoruesi unik që vetëm njerëzit nga të cilët duan të dëgjojnë do ta dinë.
Kompania gjithashtu ka një gjenerator të emrave të përdoruesve për këdo që ka nevojë për ndihmë për të krijuar një të tillë.
Për krijuesit e përmbajtjes, bizneset dhe organizatat e tjera që duan të mbajnë një prani të vazhdueshme në internet, Meta thotë se do të ketë një mundësi për të kërkuar një emër përdoruesi ekzistues në Facebook ose Instagram për llogarinë e tyre në WhatsApp.
Për të rezervuar një emër përdoruesi, përdoruesit duhet të shkojnë në menynë e cilësimeve të WhatsApp, të zgjedhin Llogarinë dhe më pas të prekin Emrin e përdoruesit.
Platforma do të fillojë të shpërndajë gradualisht emrat e përdoruesve gjatë muajve të ardhshëm dhe do t’i njoftojë përdoruesit kur funksioni të jetë i disponueshëm në vendin e tyre.