UKMTO: Incidenti i tretë detar në Oman që përfshin një tanker tregtar dhe forca ushtarake

Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) thanë sot se morën një raport për një incident detar që përfshinte një anije tregtare dhe forca ushtarake në Oman, duke shënuar incidentin e tretë të tillë në rajon brenda një dite, transmeton Anadolu.
UKMTO tha se incidenti ndodhi rreth 100 milje detare në lindje të Duqm. Agjencia tha se cisterna ishte e përfshirë në një ndërveprim si pjesë e aktivitetit të vazhdueshëm ushtarak në rajon. Nuk kishte detaje të mëtejshme menjëherë.
Më herët sot, UKMTO ka njoftuar se “persona të paautorizuar” kanë hipur në një anije tregtare ndërsa po kalonte tranzit në Gjirin e Adenit jashtë Jemenit. Agjencia tha se autoritetet ushtarake po i përgjigjeshin incidentit, i cili ndodhi ndërsa anija po lundronte drejt lindjes përmes Gjirit të Adenit.
Në një incident të veçantë, një predhë e paidentifikuar goditi një cisternë rreth 19 milje detare në lindje të Khasabit në Oman, duke shkaktuar dëme të vogla strukturore në anën e portit të anijes, sipas UKMTO.
Incidentet vijnë mes tensioneve të rritura rajonale pas shkëmbimeve të rinovuara midis Iranit dhe SHBA-së, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani të nënshkruar muajin e kaluar që synon t’i japë fund konfliktit dhe të arrijë marrëveshje të qëndrueshme paqeje.
Ditët e fundit, tensionet janë përshkallëzuar rreth Ngushticës së Hormuzit, me Iranin dhe SHBA-në që kanë shkëmbyer sulme.