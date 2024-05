Pastrimi i akumulatorëve: Në cilat automjete (nuk) është i nevojshëm dhe si bëhet!

Këshilltari teknik i HAK-së, Marin Morava, shkruan për nevojën e pastrimit të akumulatorit. Terminalet e akumulatorëve pastroheshin shumë më parë dhe me teknologjitë e sotme të akumulatorëve ka pak nevojë për pastrimin e tyre, përveç rasteve kur shërbimi kryen një zëvendësim të rregullt të akumulatorit.

Teknologjitë e sotme të akumulatorëve kanë një mënyrë më të mirë për të ajrosur akumulatorin përmes një ndarësi që ndan lëngun nga gazi dhe nuk e lejon atë të dalë në mjedis si dikur. Më parë ishin avuj që përmbanin acid, kështu që terminalet e akumulatorit ishin të parat që prekeshin për shkak të këtij efekti, gjë që rezultoi në oksidim të fortë të terminaleve dhe nevojë për mirëmbajtje të terminaleve.

Nuk rekomandohet ndarja e terminaleve në automjetet e sotme, sepse nëse nuk e njihni procedurën e servisit, mund të dëmtohet elektronika e automjetit, ndaj rekomandohet që nëse vëreni oksidim në terminale, ta pastroni atë. në qendrën e shërbimit.

Nëse jeni përdorues i automjeteve të vjetra pa kondicioner dhe me pak elektronikë, dhe nëse automjeti përdor një lloj akumulatori që duhet të mirëmbahet për shkak të kontrollit dhe gjendjes së elektrolitit përmes prizave të servisit, atëherë pastrimi më i shpeshtë i terminalet ndoshta do të jenë të nevojshme.

Para se të shkëputni terminalin, është e nevojshme të bëni këto punë:

– shkëputeni automjetin nga kontakti

– fikni alarmin nëse automjeti ka një të tillë

– ngrini kapakun nëse akumulatori është në ndarjen e motorit

– fik të gjithë energjitë elektrike

– nxirrni çelësat nga automjeti, ulni një dritare të automjetit nëse është e mundur në pjesën e pasme

– prisni 10 minuta përpara se të shkëputni terminalet minus për t’u siguruar që të gjitha pajisjet elektrike janë fikur.

Për të pastruar kapëset, përdorni doreza një përdorimesh pasi oksidimi në kapëse mund të irritojë lëkurën dhe mos e prekni fytyrën.

Gjithashtu, syzet mbrojtëse janë të detyrueshme, si dhe respektimi i të gjitha masave të sigurisë që prodhuesi i ka vendosur akumulatorit për të ruajtur mbrojtjen e duhur në punë.

Heqja e depozitave të trasha të oksidit mund të fillohet fillimisht duke derdhur ujë ose duke spërkatur me një llak pastrimi kontakti për të tretur fillimisht depozitat e trasha të oksidit, pastaj terminalet e ndara mund të pastrohen mekanikisht me letër me një furçë teli. Ekzistojnë gjithashtu furça që janë të dizajnuara për pastrimin e terminaleve të akumulatorit.

Pas pastrimit të terminaleve, lidhni plusin dhe në fund minusin me akumulatorin dhe mos aplikoni yndyrë në lidhjet e akumulatorit sepse yndyrat janë izolues. Terminalet e lidhura të akumulatorit mund të ruhen nga jashtë me yndyrë për të reduktuar oksidimin. Sigurisht, me akumulatorët më të ri të acidit pa nevojë për mirëmbajtje (pa priza kontrolli elektroliti), nuk është e nevojshme të ruani terminalet nga jashtë, sepse kur ndërroni akumulatorin, ju krijoni një punë të panevojshme teknikut tuaj të servisit për të hequr yndyrën e terminaleve.

Sigurisht të mos harrojmë, trajtimi joprofesional në këtë dyqan mund të shkaktojë dëme të mëdha në automjet dhe mund të shkaktojë shpërthim të akumulatorit me pasoja të mëdha për shëndetin e secilit. Mendoni, nëse nuk jeni të sigurt për atë që po bëni në automjet, është më mirë të hiqni dorë.