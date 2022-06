Patëllxhanë me djathë mozzarella në furrë

PËRBËRËSIT PËR DY PERSONA: 1 patëllxhan, 125 g djathë mozzarella, salcë domatesh, kaperi me kripë, rigon, vaj ulliri, kripë kokërrmadhe, kripë e imët sipas nevojës

PËRGATITJA: Presim patëllxhanin në feta ½ cm të trasha. I spërkasim me kripë kokërrmadhe dhe, pasi t’i kemi vënë një peshë sipër, i lëmë për

30 minuta të kullojnë lëngun e hidhur në një kullesë makaronash. Pas kësaj kohe, u heqim kripën e tepërt, i shpëlajmë me ujë, i thajmë me një pecetë të pastër dhe i pjekim nga të dyja anët mbi një pllakë gize ose në një tigan të sheshtë pa vaj. I vendosim fetat e patëllxhanit në një tavë të lyer me vaj ulliri, por i vendosim në mënyrë që të mos jenë shumë mbi njëra-tjetrën. I spërkasim me vaj ulliri, salcë domate, rigon dhe kaperi, të cilët i kemi shpëlarë me ujë e tharë me letër kuzhine. Vendosim sipër djathin Mozzarella të prerë në copa të vogla dhe e vëmë të piqet për rreth 20 minuta, në furrë të ngrohur më parë në temperaturën 180° C. E konsumojmë menjëherë.