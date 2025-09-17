Paul Williams: Në Rambuje, delegacioni kosovar kërkonte garanci për Tribunalin e Hagës

Juristin amerikan që kishte qenë këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje, Paul Williams ka dëshmuar se një nga qëllimet kryesore të delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujesë ishte të siguronte angazhim konkret për Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ).
Williams tha se kishte punuar ngushtë me delegacionin kosovar dhe me përfaqësues të diasporës gjatë përgatitjeve, ndërsa gjatë bisedimeve u kërkua prej tij të hartonte gjuhën e dokumenteve që do t’i garantonin Tribunalit kompetencë të plotë për të ushtruar mandatin e tij.
“Sa i takon Rambujesë, më është kërkuar që të përpiloj-përgatisë gjuhën e cila të ishte sa më gjithëpërfshirëse për t’u siguruar që Tribunali Penal për ish-Jugosllavinë të ishte në gjendje që të kishte të gjitha kompetencat e veta për të zbatuar mandatin e tij”, tha ai.
Ai shtoi se gjatë ditëve të para në Rambuje u ftua të mbante një prezantim para delegacionit të Kosovës, ku një ndër pikat kryesore lidhej me juridiksionin dhe veprimtarinë e Tribunalit.
“Gjatë ditës së parë ose të dytë kur isha në godinë aty me ftuan që të japë një prezantim delegacionit të Kosovës për katër pika: dhe pika e katër ishte juridiskioni, aktivitetet, hetimet e aktakuzat e TPNJ-së”, tha Williams.
Sipas tij, kërkesa për përshtatjen e gjuhës gjithëpërfshirëse në dokumente erdhi nga akademiku Fehmi Agani, me qëllim që Tribunalit t’i garantohej qasje e plotë edhe brenda Kosovës.
Williams theksoi se kjo ishte veçanërisht e rëndësishme pas Masakrës së Reçakut, kur prokurorja e Tribunalit nuk mundi të hynte në Kosovë për shkak të refuzimit të vizës.