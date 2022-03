PE dënon eksportin e armëve nga Serbia në Mianmar

Rezoluta dënoi fuqishëm edhe mbështetjen e juntës së Mianmarit për luftën e paligjshme që Rusia po bën në Ukrainë.

Rezoluta e Parlamentit Evropian ”i bën thirrje vendeve të ASEAN-it, anëtarëve të saj dhe veçanërisht të dërguarit të saj të posaçëm në Mianmar që të përdorin një rol më proaktiv në Mianmar, të bashkëpunojnë me të dërguarin special të OKB-së dhe të angazhohen me të gjitha palët e përfshira… për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme dhe demokratike të krizës aktuale në një të ardhme të afërt”.

Ajo shpreh keqardhje për vizitën e kryeministrit kamboxhian Hun Sen te sundimtari ushtarak i Mianmarit, Min Aung Hlaing, më 7 janar 2022.

Parlamenti Evropian kërkon nga të gjitha palët në krizën në Myanmar që të lehtësojnë aksesin e sigurt dhe të papenguar për ndihmën humanitare dhe t’u japin akses punonjësve humanitarë. /atsh

🇲🇲 While Europe's attention is on the Russian aggression in Ukraine, @msojdrova urges the EU not to forget #Myanmar: "Since Parliament adopted a resolution last year, nothing has improved. There has been violent repression of civilians in the country. 9,000+ political arrests" 👇🏼 pic.twitter.com/HPbvdUlG9S

— European Parliament in ASEAN (@EPinASEAN) March 10, 2022