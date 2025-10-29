Pekini para takimit Xi-Trump: Kina e gatshme të punojë me SHBA-në

Pekini ka konfirmuar se presidenti kinez, Xi Jinping, do të takohet në Korenë e Jugut me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për të kërkuar “rezultate pozitive”, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, tha se dy krerët e shteteve “do të kenë një komunikim të thelluar në lidhje me çështjet kryesore me rëndësi strategjike dhe afatgjata, si dhe çështje me interes të ndërsjellë”.
“Kina është e gatshme të punojë më SHBA-në”, tha Guo në një konferencë për media në Pekin, duke shtuar se vendi kërkon “rezultate pozitive të këtij takimi” dhe të japë “një vrull të ri në zhvillimin e marrëdhënieve Kinë-SHBA”.
Ai përmendi se informacioni specifik në lidhje me këtë takim të ardhshëm do të publikohet në kohën e duhur.
Javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë njoftoi se dy presidentët do të takohen më 30 tetor në Korenë e Jugut në kuadër të Samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor.