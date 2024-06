Pelegrinët myslimanë vazhdojnë udhëtimin shpirtëror me vizitën në Arafat

Pelegrinët myslimanë u mblodhën të shtunën në Arafat në perëndim të Arabisë Saudite për të kryer pjesën më të madhe të Hajjit, sipas agjencisë së lajmeve saudite SPA.

Si pjesë e haxhxhit, pelegrinët në Mekë vazhdojnë udhëtimin e tyre shpirtëror duke vizituar vendin e rëndësishëm të Jabal al-Rahmah. Është një kodër guri në sheshtinë e Arafatit, e cila ndodhet rreth 20 kilometra (12 milje) në lindje të Mekës, Arabi Saudite.

Pelegrinët do të kalojnë gjithë ditën në të Arafati duke lënë lutje të vazhdueshme dhe duke kërkuar falje dhe mëshirë nga Allahu. Pastaj ata do të zbresin në Muzdalifah, gjysmë rrugës mes Arafatit dhe Minës, dhe më pas do të kthehen në Minë për të marrë pjesë në gurëzimin simbolik të shejtanit.

Rituali është një rikujtim i gurëzimit të shejtanit nga Profeti Ibrahim në tre vende ku thuhet se ai ka tentuar të pengonte Ibrahimin nga urdhëri i Zotit për të sakrifikuar birin e tij, Ismailin, sipas traditave islame.

Pas ritualit të gurëzimit, pelegrinët do të sakrifikojnë kafshë për të shënuar fillimin e festës së Kurban Bajramit të dielën.

Pilgrimazhi i Haxhit është “Kushti i pestë” i besimit islam, një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë myslimanët nëse është financiarisht i mundur, të paktën një herë në jetën e tyre.

Pelgrimazhi shërben si një mundësi për myslimanët për të kërkuar falje, për të lutur për mirëqenien e njerëzimit dhe për të përforcuar lidhjen e tyre shpirtërore me Allahun.

Autoritetet saudite kishin njoftuar se mbi 2 milionë myslimanë do të kryejnë Haxhin këtë vit.

*Shkrim nga Ikram Kouachi në Ankara