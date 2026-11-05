Pentagoni dërgoi sasi “masive” dronësh dhe teknologji kundër dronëve për forcat amerikane në Lindjen e Mesme

Pentagoni të mërkurën njoftoi se këtë vit ka dorëzuar më shumë se 25.000 sisteme pa pilot dhe kapacitete kundër dronëve për Komandën Qendrore të Ushtrisë Amerikane (CENTCOM), pas një investimi prej 782 milionë dollarësh, transmeton Anadolu.
Kjo “rritje masive” e dërgesave përfshin më shumë se 1.300 mjete ajrore pa pilot (UAV) sulmuese njëkahëshe, mbi 100 mjete detare sipërfaqësore dhe nënujore pa pilot, si dhe më shumë se 24.000 sisteme kundër mjeteve ajrore pa pilot, të projektuara për të mbrojtur forcat amerikane nga sulmet me dronë armiqësorë.
Kapacitetet janë dorëzuar përmes Menaxherit të Portofolit për Sistemet pa Pilot (DRPM-UxS), ndërsa operacionet kundër dronëve janë mbështetur nga Task-Forca e Përbashkët Ndërinstitucionale 401.
Pentagoni tha se kjo nismë pasqyron një zhvendosje drejt prokurimit më të shpejtë të pajisjeve mbrojtëse dhe prodhimit masiv të sistemeve pa pilot me kosto të përballueshme, duke u ofruar komandantëve kapacitete shtesë operacionale dhe njëkohësisht duke zvogëluar varësinë nga armët tradicionale të kushtueshme.
“Nën drejtimin e Sekretarit (Pete) Hegseth, ne po veprojmë me ritmin e luftës moderne për t’i pajisur forcat tona me kapacitete vendimtare dhe të përballueshme në sasi të mëdha”, tha Owen West, drejtor ekzekutiv i Projektit Agincourt dhe DRPM-UxS.
Kjo përpjekje gjithashtu mbështet planet për krijimin e Komandës së Luftës Autonome (AUTOWARCOM), një komandë e propozuar luftarake me katër yje, e cila pritet të bëhet funksionale deri më 1 tetor 2027.
Pentagoni tha se do të vazhdojë dërgesat për CENTCOM-in, ndërkohë që do të zgjerojë dislokimin e sistemeve pa pilot dhe autonome për forcat amerikane në rajonin e Indo-Paqësorit, Evropë dhe në të gjitha forcat e përbashkëta ushtarake amerikane.