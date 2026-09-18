Pentagoni po shqyrton tërheqjen e të paktën 25 mijë trupave amerikane nga Evropa

Pentagoni po shqyrton tërheqjen e rreth 25 mijë ose më shumë trupave amerikane nga Evropa, duke e zvogëluar potencialisht praninë ushtarake amerikane në kontinent me gati një të tretën, raportoi të enjten NBC News, transmeton Anadolu.
Tërheqja e propozuar mund të jetë edhe më e madhe, duke arritur deri në 40 mijë trupa, raportoi NBC, duke cituar zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë amerikanë dhe perëndimorë të njohur me diskutimet. Rreth 80 mijë trupa amerikane janë aktualisht të stacionuara në Evropë.
Nuk janë marrë vendime përfundimtare, sipas raportit. Gjermania, Italia dhe Spanja, të cilat presin disa nga vendosjet më të mëdha të SHBA-së në Evropë, janë ndër vendet që ka të ngjarë të preken.
Opsionet që po shqyrtohen janë pjesë e një shqyrtimi gjashtëmujor nga Pentagoni të pranisë ushtarake amerikane në Evropë. Gjenerali Alexus Grynkewich, i cili kryeson Komandën Evropiane të SHBA-së dhe shërben si komandant suprem i aleatëve të NATO-s, pritet t’i japë sot një analizë fillestare Sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth, raportoi NBC.
Vlerësimi pritet të përshkruajë disa opsione që përfshijnë aviacionin, forcat detare dhe tokësore si dhe ripozicionimin e mundshëm të disa forcave amerikane drejt krahut lindor të NATO-s. Hegseth pritet të marrë një rekomandim përfundimtar më 6 nëntor përpara se çdo propozim t’i paraqitet presidentit Donald Trump, sipas raportit.
Administrata e Trumpit ka argumentuar prej kohësh se vendet evropiane duhet të marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen e tyre konvencionale ndërsa SHBA-të përqendrojnë burime shtesë ushtarake në rajone të tjera. Reduktimet e mundshme kanë shkaktuar shqetësim midis disa ligjvënësve dhe qeverive evropiane, të cilat kanë paralajmëruar se një tërheqje e shpejtë mund të ndikojë në aftësinë e NATO-s për të penguar Rusinë.
NBC raportoi se Departamenti i Shtetit dhe Pentagoni kanë pasur qëndrime të ndryshme mbi procesin e rishikimit. Thuhet se sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio ndërhyri në qershor pasi Pentagoni u përgatit të informonte ministrat e Mbrojtjes të NATO-s mbi reduktimet e mundshme në shkallë të gjerë.
Raporti vjen ndërsa senatorët i kanë bërë thirrje veçmas Rubios të sigurojë që Departamenti i Shtetit dhe diplomatët amerikanë të jenë plotësisht të përfshirë në rishikimin e pozicionit të forcës.