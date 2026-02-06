Për aknet hormonale, provoni këtë çaj

Nuk është çaj jeshil, nuk është çaj i zi dhe nuk është hibiskus.
Rezulton se ylli i vërtetë kur bëhet fjalë për trajtime natyrale kundër akneve është një çaj që ndoshta nuk e ke konsideruar më parë: çaji i mentes jeshile (spearmint), shkruan Vogue.
Sipas disa studimeve, pirja e çajit të mentejës jeshile mund të ndihmojë në pastrimin e lëkurës nga brenda, duke nxitur një ngjyrë më të njëtrajtshme të lëkurës dhe duke reduktuar papastërtitë — veçanërisht kur kombinohet me produkte kundër akneve dhe udhëzimeve nga një dermatolog. Ky efekt duket të jetë veçanërisht i dobishëm për personat që vuajnë nga aknet hormonale.
Më e mira nga të gjitha është se përfitimet e çajit të mentejës jeshile shkojnë përtej lëkurës. Ai ndihmon në rritjen e hidratimit të trupit dhe për më tepër, ka një shije të freskët dhe të këndshme menteje.
Çfarë është menteja jeshile (spearmint)?
Menteja jeshile ndoshta e njeh si shijen që përdoret në disa pasta dhëmbësh dhe çamçakëzë klasikë si Wrigley’s Double Mint. Por kjo bimë aromatike — me emrin shkencor Mentha spicata L. — është e njohur prej kohësh edhe për vetitë e saj mjekësore.
E pasur me përbërës antioksidantë, anti-inflamatorë dhe antibakterialë, menteja jeshile është përdorur tradicionalisht për:
Lehtësimin e ftohjeve, kollës dhe temperatures;
Mbështetjen e tretjes;
Qetësimin e dhimbjeve të fytit.
Një rishikim i fundit shkencor ka treguar se vajrat esencialë dhe ekstraktet e mentes jeshile shfaqin aktivitet të fuqishëm antimikrobial, antioksidant, antikancerogjen, anti-inflamator dhe mbrojtës për mëlçinë. Studime të tjera sugjerojnë se ajo mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e dhimbjeve kur aplikohet në lëkurë, si dhe në luftimin e infeksioneve kërpudhore.
Si mund të ndihmojë çaji i mentes jeshile në reduktimin e akneve?
Kur bëhet fjalë për aknet, menteja jeshile duket se vepron në disa drejtime njëkohësisht: balancon hormonet, redukton inflamacionin, ofron antioksidantë dhe potencialisht pengon shumimin e baktereve që lidhen me aknet. Duhet theksuar se kërkimet janë ende të kufizuara, por rezultatet e deritanishme janë mjaft premtuese.
Balancimi i hormoneve
Menteja jeshile duket se ka efekt anti-androgjen, që do të thotë se mund të ndihmojë në uljen e niveleve të hormoneve androgjene, si testosteroni, të cilat rrisin prodhimin e sebumit (yndyrës së lëkurës). Një studim tregoi se gratë që pinin çaj menteje jeshile dy herë në ditë për një muaj shfaqën një ulje statistikisht të rëndësishme të niveleve të androgjeneve. Ky efekt mund të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e simptomave të PCOS.
Veprim anti-inflamator
Inflamacioni luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e akneve. Menteja jeshile përmban përbërës si acidi rosmarinik, i cili ka veti anti-inflamatore dhe ndihmon në përmirësimin e pamjes së lëkurës.
Antioksidantë
Stresi oksidativ mund ta bëjë lëkurën të duket e lodhur dhe e dëmtuar. Antioksidantët që gjenden në mentejën jeshile ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe mbështesin shëndetin e përgjithshëm të lëkurës.
Veprim antimikrobial
Disa studime sugjerojnë se përbërësit e mentejës jeshile mund të kenë efekt antibakterial, duke frenuar bakteret që lidhen me aknet dhe duke ndihmuar në reduktimin e infeksionit, inflamacionit dhe bllokimit të poreve.
Sa çaj menteje jeshile duhet të pini?
Bazuar në studimet ekzistuese, dy filxhanë çaj menteje jeshile në ditë konsiderohen si sasia e duhur për të ndihmuar në reduktimin e akneve. Për të përfituar plotësisht, rekomandohet të konsumohet për të paktën disa javë. Duhet shmangur shtimi i sheqerit, pasi ai mund të neutralizojë efektet anti-inflamatore.
Duhet mbajtur parasysh se çdo person është i ndryshëm dhe se kërkimet shkencore janë ende të kufizuara. Çaji i mentejës jeshile duhet të konsumohet si pjesë e një rutine të përgjithshme për kujdesin ndaj lëkurës dhe nuk duhet të zëvendësojë trajtimet dermatologjike, një dietë të balancuar apo gjumin e mjaftueshëm. Ai nuk është një zgjidhje mrekullie për aknet, por mund të shërbejë si një ndihmës natyral shtesë.