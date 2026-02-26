Për herë të parë në Belgjikë, qyteti Gent ndriçon rrugët për muajin e Ramazanit

Për herë të parë në nivel kombëtar, qyteti i Gentit në Belgjikë ka ndriçuar dy nga rrugët e tij më të ngarkuara tregtare me drita festive të Ramazanit, duke hedhur një shkëlqim të ngrohtë mbi muajin e agjërimit, raporton Anadolu.
Iniciativa, e udhëhequr nga Shoqata e Xhamive të Ghentit (VGM) në bashkëpunim me shitësit vendas, ka transformuar Bevrijdingslaan-Phoenixstraat në lagjen Brugse Poort dhe Wondelgemstraat në lagjen Rabot në korridore ndriçuese që shënojnë Ramazanin.
Të instaluara në ditët para muajit të shenjtë, dritat do të qëndrojnë në vend deri në festën e Fitër Bajramit që shënon fundin e Ramazanit.
“Kjo është një iniciativë që është e para e këtij lloji në të gjithë Belgjikën, askund tjetër nuk janë varur dritat në Belgjikë”, tha për Anadolu, Mohamed Abd El Motleb Omar, kryetar i VGM-së.
Koncepti mori formë katër vjet më parë pasi dekorime të ngjashme të Ramazanit u shfaqën në Londër.
Tregtarët vendas më vonë i dhanë mandat shoqatës që të merrej me aspektet procedurale dhe operacionale të sjelljes së dritave në Belgjikë, përfshirë sigurimin e lejeve.
“Nuk u financua nga këshilli bashkiak. U financua 100 për qind nga tregtarët vendas”, theksoi Omar.
VGM përfaqëson 23 xhami në të gjithë Gentin dhe punon për të mbështetur komunitetin musliman, duke nxitur bashkëpunimin midis kongregacioneve të ndryshme, përfshirë ato me origjinë turke, marokene, afgane dhe pakistaneze.
“Ajo që po përpiqemi të bëjmë është të organizojmë aktivitete të ndryshme që bashkojnë anëtarët e bordit të xhamive, si dhe, sigurisht, komunitetet e Gentit”, tha ai duke treguar darkat vjetore të iftarit në shkallë të gjerë të shoqatës që bashkojnë banorët me prejardhje të ndryshme.