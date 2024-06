Për herë të parë, policia dhe KFOR-i patrullojnë së bashku në Bondsteel

Forcat e Policisë së Kosovës (rajoni i Ferizajt) dhe KFOR kanë patrulluar sëbashku në kampin ushtarak Bondsteel.

Të pranishëm ishin drejtori i përgjithshëm për rajonin e Ferizajt, Faton Pllana, zv.drejtori Qazim Reka, komandanti Ismet Dervishi.

Për here të parë në bashkëpunim me ASG Balkans dhe komandantin e tyre Kolonel Terry Saul, në manifestimin 25 vjetorit të kompit Bondstel policia e Kosoves se bashku me KFOR- in Amerikan u kujdesen per sigurinë dhe mbarvajtjen e manifestimit.

Aty morën pjesë numër i madh i vizitorëve. Mysafir special ishin presidentja Vjosa Osmani, Rifat Jashari… etj.