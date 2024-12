Për shëndetin e stomakut, ushqimet më të mira dhe më të rënda acidike

Ruajtja e ekuilibrave të aciditetit dhe alkalines në trup është thelbësore për shëndetin. Ushqimet acidike janë të dëmshme nëse njeriu e tepron me to. Matja e vlerës së pehashit të ushqimeve ose pijeve shërben për të përcaktuar nivelin e aciditetit ose alkalines. Vlerat e pehashit variojnë nga 0 në 14.

A janë të dëmshme ushqimet me aciditet të lartë ?

Disa studime shkencore, pretendojnë se regjimet ushqimore me aciditet të lartë janë të dëmshme për shëndetin. Sipas këtyre studimeve, ushqimet që metabolizohen në trup lënë mbetje kimike të cilat kur kombinohen me lëngjet e trupave mund të formojnë aciditet ose alkaline.

Ushqimet që përmbajnë substanca acid-formuese?

Ushqimet që përmbajnë substanca të tilla janë mishrat, drithërat jocilësorë, produktet jo të mira të bulmetit, fasulet e paziera mirë, pijet e gazuara, kafeja, alkoli, duhani dhe kripa e përpunuar. Frutat dhe perimet nga ana tjetër rrisin nivelin e alkalines dhe parandalojnë efektet negative të aciditetit të lartë.

Përse duhen shmangur ushqimet me aciditet të lartë?

Këto ushqime shkaktojnë ose përkeqësojnë problemet në sistemin tretës. Ato nxisin urthin, por edhe probleme të tjera më madhore në këtë sistem. Ushqimet acidike dhe ato me yndyrna që shkaktojnë probleme në sistemin tretës janë të skuqurat, yndyra e tepërt dhe mishi me dhjamë. Por edhe konsumi i ekzagjeruar i agrumeve dhe domateve, në rastet kur konsumoni mbi 10 copë menjëherë mund të arrijë të rrisë aciditetin e stomakut.