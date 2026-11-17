Shpërbën njësinë speciale të policisë, ndalim i gazit lotsjellës dhe sprajit djegës
Zohran Mamdani ka nisur një nga reformat më të rëndësishme të premtuara gjatë fushatës për drejtimin e New York-ut.
Kryebashkiaku i ri ka vendosur të shpërbëjë Njësinë e Reagimit Strategjik (Strategic Response Group – SRG), një strukturë speciale e policisë që prej vitesh është kritikuar për përdorimin e tepruar të forcës ndaj protestuesve.
Vendimi u bë publik të hënën dhe synon të ndajë qartë menaxhimin e demonstratave nga operacionet kundër terrorizmit.
Sipas Mamdanit, qytetarët që ushtrojnë të drejtën kushtetuese për të protestuar nuk duhet të përballen me të njëjtën qasje policore që përdoret kundër kërcënimeve terroriste.
“Një person që ushtron të drejtën kushtetuese për të protestuar nuk duhet të përballet me të njëjtën përgjigje që rezervohet për një kërcënim terrorist”, deklaroi kryebashkiaku.
SRG-ja u krijua në vitin 2015 për të përballuar kërcënimet terroriste, por me kalimin e kohës u përdor gjithnjë e më shumë për menaxhimin e protestave dhe tubimeve publike.
Njësia kishte rreth 500 efektivë, të cilët janë akuzuar vazhdimisht për përdorimin e taktikave ushtarake dhe forcës së tepruar.
Kritikat u intensifikuan veçanërisht gjatë protestave të lëvizjes Black Lives Matter në vitin 2020. Pas atyre demonstratave, Departamenti i Hetimeve i qytetit arriti në përfundimin se policia kishte përdorur forcë të tepruar dhe kishte shkelur të drejtat e protestuesve, duke evidentuar edhe rolin qendror të SRG-së.
Gjatë viteve, njësia është përballur me ankesa të shumta, procese gjyqësore dhe detyrime të kushtueshme dëmshpërblimi.
Sindikatat e policisë, e kanë mbrojtur strukturën, duke argumentuar se trajnimi i specializuar i efektivëve e bënte atë më të përshtatshme për përballimin e protestave të dhunshme.
Me reformën e re, përgjegjësitë kundër terrorizmit të SRG-së do t’i kalojnë Zyrës së Inteligjencës dhe Kundërterrorizmit të policisë. Ndërsa protestat do të menaxhohen përmes një strukture të re, me disa nivele ndërhyrjeje.
Në qendër të saj do të jetë një Divizion për Dialogun me Komunitetet dhe Uljen e Tensioneve, i cili do të drejtohet nga civilë dhe do të jetë pjesë e Zyrës së Kryebashkiakut për Sigurinë e Komuniteteve.
Anëtarët e tij nuk do të mbajnë armë dhe nuk do të kenë kompetenca arrestimi. Kjo strukturë do të bashkëpunojë me një njësi të re policore, të quajtur First Amendment Support Team, e përbërë nga 30 efektivë të trajnuar posaçërisht për komunikimin me protestuesit.
Ajo do të koordinohet gjithashtu me një divizion tjetër, ku do të angazhohen policë të përzgjedhur dhe të specializuar në menaxhimin e turmave.
Reforma nuk kufizohet vetëm te riorganizimi i strukturave policore. Ajo parashikon edhe ndalimin e disa praktikave të përdorura gjatë protestave.
Një prej tyre është taktika e njohur si “kettling”, kur policët rrethojnë një grup protestuesish dhe u pengojnë largimin. Gjithashtu, gjatë demonstratave nuk do të lejohen më përdorimi i gazit lotsjellës dhe armëve të gjata.
Edhe spraji me piper nuk do të mund të përdoret më si mjet për kontrollin e turmave. Pajisjet akustike nuk do të lejohen të kalojnë nivelin prej 90 decibelësh, ndërsa biçikletat e policëve mund të përdoren për të shtyrë protestuesit vetëm në rastet kur synohet parandalimi i vdekjes ose plagosjes së dikujt.
Komisionerja e policisë, Jessica Tisch, e ka mbështetur reformën, duke argumentuar se ajo nuk do të dobësojë aftësinë e policisë për t’iu përgjigjur kërcënimeve serioze.
Sipas saj, ndryshimet do ta bëjnë departamentin më efektiv dhe do t’u ofrojnë efektivëve mbështetjen e nevojshme.
Reforma është përgatitur që prej janarit, pas kritikave të vazhdueshme nga krahu më i majtë i mbështetësve të kryebashkiakut, të cilët e konsideronin të pamjaftueshëm ndryshimin e premtuar në marrëdhëniet mes policisë dhe qytetarëve.
Sipas administratës së Mamdanit, riorganizimi nuk do të kërkojë fonde shtesë dhe as ndryshime në numrin e përgjithshëm të efektivëve.
“Për ne, sot nuk bëhet fjalë vetëm për shpërbërjen e SRG-së. Po ndërtojmë një qasje të re ndaj sigurisë publike”, deklaroi Mamdani. /tesheshi