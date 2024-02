Për ty rini

Në të kaluarën e largët dhe të tashmen rinia e çdo shoqërie ishte dhe do të jetë shtyllë e rilindjes së saj, kurse të çdonjëra nga ato rilindje fshehtësia e fuqisë së saj, derisa në çdo ide, rinia ishte dhe do të mbetet mbartësi i bajraktarit të saj.

“Ata ishin disa djelmosha që kishin besuar Zotin e tyre e Ne atyre ua shtuam edhe më shumë bindjen.” (El-Kehf, 130)

Prandaj, detyrimet tuaja shtohen dhe në të njëjtën kohë përgjegjësia juaj rritet; të drejtat e shoqërisë suaj dyfishohen kundrejt jush, kurse besimi të cilin jeni obliguar të ndërtoni ju bëhët një barrë shumë e vështirë.

Detyrimi juaj është që të mendoni gjatë, të punoni shumë dhe me në fund të jeni simptomë e shpëtimit!

Detyrimi juaj është që tu jepni shoqërisë suaj të drejtën qe i takon.



Nga: Imam Hasan El Bena (r.a)

