Deutsche Bank,lidhje financiare me oligarkë rusë dhe transaksione të dyshimta që përfshijnë Epstein dhe Trump
Mbi 15 milionë dokumente konfidenciale të Deutsche Bank kanë dalë në dritë, duke vënë në qendër të një hetimi ndërkombëtar një prej institucioneve më të rëndësishme financiare të Gjermanisë.
Dosjet, të siguruara nga dy sinjalizues që pretendojnë se kanë vepruar në interes të publikut, përfshijnë veprimtarinë e bankës që nga viti 2010.
Dokumentet iu dorëzuan gazetarëve Josy Joseph dhe Khadija Sharife dhe u shqyrtuan nga më shumë se 230 gazetarë të rreth 50 mediave ndërkombëtare, nën koordinimin e Barracuda Media dhe me mbështetjen teknike të qendrës gjermane Darc.
Hetimi, i titulluar “Inside Deutsche Bank”, nxjerr në pah kontrastin mes reformave të reklamuara nga drejtuesit dhe problemeve të evidentuara në auditimet e brendshme.
E-maile, procesverbale, hetime të brendshme dhe dokumente të pajtueshmërisë me rregullat financiare zbulojnë mangësi sistemike, kontrolle të dobëta dhe trajtim të privilegjuar të klientëve me rrezik të lartë.
Epstein, Trump dhe oligarkët rusë
Sipas Financial Times, drejtori ekzekutiv Christian Sewing, i cili mori drejtimin e bankës në vitin 2018, ka nxitur marrjen e më shumë rreziqeve financiare dhe ka vënë në pikëpyetje rolin e strukturave të kontrollit të brendshëm.
Dokumentet zbulojnë gjithashtu projekte për zgjerimin e aktivitetit në Rusi, pavarësisht paralajmërimeve të kontrollorëve të brendshëm, si dhe afro 600 milionë dollarë pagesa të dyshimta të lidhura me Jeffrey Epstein, financierin amerikan të dënuar për krime seksuale.
Një tjetër kapitull përfshin Donald Trumpin. Në vitin 2017, banka u dërgoi gabimisht një kontabilisti dokumente tatimore që lidhen me 1.586 llogari, mes të cilave edhe dokumentacionin e presidentit amerikan.
Sipas gazetës britanike, Sewing ishte informuar për incidentin, por klientët e prekur nuk u njoftuan. Pas zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit 2016, banka kishte diskutuar edhe rrezikun reputacional nga marrëdhënia me Trumpin, i cili i detyrohej asaj rreth 331 milionë dollarë.
Hetimi evidenton gjithashtu pagesa të dyshimta të viteve 2017 dhe 2019, të lidhura me kompanitë e Trumpit. Analizat e brendshme i lidhën fondet me skemën e njohur si “Azerbaijani Laundromat” dhe me një rrjet rus të pastrimit të parave, ku përfshiheshin oligarkë të afërt me Kremlinin.
Banka i raportoi transaksionet tek autoritetet amerikane, por nuk bëri të ditur se kompanitë përfituese i përkisnin Trumpit.
Edhe Italia në qendër të skandalit
Që nga viti 2012, Deutsche Bank ka paguar 18.6 miliardë euro për të mbyllur çështje gjyqësore dhe për të përballuar gjoba që lidhen me manipulimin e tregjeve, pastrimin e parave ruse dhe shkelje të tjera financiare.
Banka kundërshton interpretimin e hetimit, duke argumentuar se ngjarjet e zbuluara kanë ndodhur shumë vite më parë dhe se një pjesë e tyre datojnë deri dy dekada më parë.
Ajo pretendon se nën drejtimin e Sewing ka investuar 7 miliardë euro, gjatë viteve 2019-2025, për forcimin e kontrolleve dhe rikthimin e përfitueshmërisë.
Por hetimi i IrpiMedia, zbulon probleme serioze edhe në Itali, tregu i dytë më i madh evropian i bankës. Një auditim i vitit 2017 evidentonte se në 68 për qind të dosjeve të klientëve mungonin të dhëna për origjinën e pasurisë, ndërsa në 53 për qind mungonin informacionet për identifikimin e përfituesve përfundimtarë.
Më shqetësues është rasti i kompanisë Finanza & Futuro, e blerë nga Deutsche Bank në vitet ’90 dhe shitur në vitin 2021 te grupi zviceran i sigurimeve Zurich.
Dokumentet e siguruara nga IrpiMedia zbulojnë dyshime për një skemë Ponzi, ku paratë e klientëve të rinj përdoreshin për të paguar fitimet e investitorëve të mëparshëm.
Sipas hetimeve të brendshme, skema mund të ketë dëmtuar 25 deri në 30 investitorë, me humbje nga 750.000 deri në 1,5 milionë euro. Dyshimet e para datojnë që në vitin 2014, por praktika dyshohet se vazhdoi për vite me radhë.
Hetimi ngre kështu një pikëpyetje të madhe mbi atë që ndodhte brenda një prej bankave më të fuqishme të Evropës, ndërsa drejtuesit e saj deklaronin se institucioni kishte kapërcyer problemet e së kaluarës. \tesheshi