Forcat izraelite vazhdojnë të bombardojnë Rripin e Gazës, duke vrarë dhjetëra njerëz të enjten, përfshirë disa kërkues ndihmash, ndërsa ushtria intensifikon sulmet mes një plani për të zhvendosur një milion banorët e saj dhe për të pushtuar qytetin.
Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka mbajtur një takim për të diskutuar sulmin e Izraelit ndaj një delegacioni të Hamasit në kryeqytetin e Katarit, Doha. Kryeministri i Katarit iu drejtua këshillit duke thënë se do të vazhdojë të angazhohet në përpjekjet diplomatike për të “ndaluar gjakderdhjen” në Gaza.
KS i OKB-së lëshoi një deklaratë të dakordësuar nga të gjithë 15 anëtarët, përfshirë SHBA-në, e cila dënoi sulmet në Katar, por nuk përmendi Izraelin.
Izraeli bombardoi tre shtëpi në zemër të kampit të refugjatëve Shati, një zonë me popullsi të dendur, popullsia e së cilës është trefishuar në muajt e fundit.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka nënshkruar planin e ashtuquajtur E1 për të zgjeruar vendbanimet e ndërtuara në tokë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe përreth Jerusalemit Lindor, duke thënë se “nuk do të ketë shtet palestinez”.
Forcat izraelite kanë arrestuar më shumë se 100 palestinezë në bastisjet në qytetin e pushtuar të Tulkaremit në Bregun Perëndimor dhe kanë vendosur një shtetrrethim në qytet pasi dy ushtarë izraelitë u plagosën.
Huthët e Jemenit thonë se kanë kryer dy operacione që synonin pozicionet ushtarake izraelite në rajonin e Negevit, përfshirë një sulm në aeroportin Ramon pranë qytetit Eilat të Detit të Kuq.
Përditësimet më të fundit të lajmeve nga Lindja e Mesme
