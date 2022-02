Përdorimi i TikTok nga fëmijët, 5 gjëra që duhet ti dinë prindërit

Një gjë e tillë mund të rezultojë me impakt negativ tek fëmija, besimi dhe imazhi i trupit të tij. Në disa raste mund të çojë në depresion, ankth, e madje çrregullime të ushqyerjes si anoreksi dhe bulimi. Ndërsa këto janë raste ekstreme, përdorues të rinj apo influencë janë shprehur vazhdimisht të shqetësuar nga komentet negative që marrin dhe sesi ndikon në jetën e tyre të përditshme.

A grumbullon TikTok të dhëna?

Pavarësisht se kjo nuk është diçka e re dhe të gjitha aplikacionet e medias sociale ndjekin një praktikë të tillë, vlen të rikujtohet vazhdimisht. Në faqen e privatësisë së TikTok thuhet: “Ne ndajmë të dhëna me ofrues shërbimesh nga palë të treta tek të cilët mbështetim për tju ofruar juve platformën. Këto ofrues janë kompanitë e shërbimeve cloud apo ofrues të shërbimeve IT. Ne gjithashtu ndajmë informacionin tuaj me partnerët e biznesit, reklamuesit, analistët dhe motorë kërkimi.”

Një gjë që ata nuk e përmendin është se edhe kur aplikacioni nuk po përdoret, grumbullon të dhëna. Nëse fëmija juaj kopjon dhe ngjit informacione sensitive si fjalëkalime apo biseda private, TikTok e ruan këtë informacion.

Për përdoruesit e iPhone, përditësimi në versionin e fundit të iOS duhet ta adresojë këtë shqetësim. /PCWorld Albanian