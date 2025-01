Përgjigje që ndoshta mësojmë prej saj

Kur u pyet Shejkh Sha’aravi për mendimin e tij lidhur me shkrimet ofenduese të njërit prej kritikëve të Islamit gjatë viteve ’90, për të cilin flitej shumë, ai u përgjigj: “Nuk e kam lexuar dhe nuk do ta lexoj.”

Ata i thanë: “Po si, kur tashmë të gjithë po flasin për të?”

Ai iu lexoi ajetin 140 të sures Nisa: “Ju është shpallur në Librin (Kur’an) që, kur të dëgjoni se po mohohet Kur’ani i All-llahut dhe po bëhet tallje me të, mos rrini me ata derisa të mos hyjnë në bisedë tjetër. Përndyshe, ju do të jeni si ata…”

(Kur’an: Nisa: 140)

Ai shtoi se mohuesit e Mekës shkruanin vjersha ofenduese për Profetin Muhamed (a.s) dhe shokët e tij të nderuar, por ato nuk na arritën, sepse muslimanët nuk u dhanë asnjë rëndësi dhe i lënë pas dore, duke i harruar ato.

Prandaj, duhen ndjekur këto parime: Të mos i japim rëndësi më shumë sesa meritojnë këto veprime, sepse kështu do të përhapen dhe dëgjohen më shumë. Sipas porosisë së Omerit (r.a): “Shuajeni të kotën me heshtje, dhe mos flitni për të, pasi kështu tërhiqni vëmendjen e dashakeqësve dhe i jepni rëndësi asaj.”



Hoxhë Vladimir Kera