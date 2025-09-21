Përleshje në demonstratën për politikën e azilit në Hagë

Një demonstratë në Hagë që kërkonte masa më të ashpra për azilin u përshkallëzua në trazira mes protestuesve dhe policisë në Hagë, raporton Anadolu.
Në qytetin e Hagës, protestuesit bllokuan autostradën A12, u përleshën me policinë dhe dogjën një automjet policie, duke detyruar vendosjen e njësive shtesë të ndërhyrjes.
Qindra demonstrues u mblodhën dje në Hagë duke kërkuar kufizime më të rrepta në politikën e vendit për azilin dhe migracionin. Protesta fillimisht nisi e qetë, por u tensionua kur një grup aktivistësh bllokoi autostradën A12, një nga rrugët kryesore të trafikut në qytet.
Policia ndërhyri për të liruar rrugën, gjë që çoi në përplasje mes oficerëve dhe protestuesve.
Autoritetet raportuan se disa persona u arrestuan pas shpërthimit të dhunës, ndërsa disa protestues hodhën objekte ndaj policisë.
Zyrtarët lokal e dënuan dhunën, duke theksuar se ndonëse protestat paqësore lejohen, dhuna dhe rrezikimi i sigurisë publike nuk do të tolerohen. Pavarësisht përplasjeve, trafiku në A12 u rihap më vonë dhe rendi në zonë u rivendos gradualisht.