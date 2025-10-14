Përleshje në Milano, protestuesit pro-palestinezë kundër marrëveshjes së binjakëzimit me Tel Avivin

Përpara Bashkisë së Milanos në Itali, të hënën u shënuan përleshje, ndërsa protestuesit pro-Palestinë kundërshtuan protokollin e binjakëzimit midis Milanos dhe Tel Avivit, raporton Anadolu.
Forcat e policisë ndërhynë me shkopinj ndërsa demonstruesit nga sindikatat dhe shoqatat palestineze u mblodhën në “Piazza della Scala”.
Protesta pasoi një votim në këshillin e qytetit që ishte shtyrë javën e kaluar për shkak të mungesës së kuorumit. Gjatë seancës, këshilltarët votuan për 15 pika veçmas, përfshirë një propozim për t’i dhënë fund binjakëzimit të Milanos me Tel Avivin, i cili nuk u miratua. Pas rezultatit, publiku brohoriti slogane pro-Palestinës dhe kundër këshilltarëve që abstenuan ose votuan kundër mocionit.
Pas përleshjeve, një procesion spontan lëvizi nëpër qendër të Milanos nën masa të rrepta sigurie, duke kaluar nëpër sheshet “San Babila” dhe “Oberdan”, duke vazhduar përgjatë “Corso Buenos Aires” dhe duke përfunduar në sheshin “Piazzale Loreto”.
Marshimi mbeti paqësor, me demonstruesit që valëvitnin flamuj palestinezë dhe brohoritnin kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit amerikan Donald Trump, ndërsa shprehnin mbështetje për popullin palestinez.
Që nga tetori i vitit 2023, në sulmet e Izraelit janë vrarë më shumë se 67.800 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke e lënë enklavën kryesisht të pabanueshme.