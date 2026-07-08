Përleshje në Pakistanin jugperëndimor, 11 persona të sigurisë dhe 19 militantë të vrarë

Të paktën 11 persona të sigurisë dhe 19 “terroristë” u vranë në një përleshje në Pakistanin jugperëndimor të mërkurën, raporton Anadolu.
Incidenti ndodhi kur forcat e sigurisë iu përgjigjën një bllokade të një autostrade kryesore nga militantët në provincën jugperëndimore të Balochistanit.
Disa “terroristë” u plagosën gjithashtu gjatë operacionit, thanë burimet.
Incidenti i fundit në një varg sulmesh të ripërtërira “terroriste” në muajt e fundit – erdhi një ditë pasi nëntë policë u vranë në një përleshje me “terroristët” në distriktin Ziarat.
Balochistan, një rajon i pasur me minerale dhe një rrugë kyçe për Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan me vlerë shumë miliardë dollarë, është prej kohësh i prekur nga militantizmi separatist.