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Përleshje në Pakistanin jugperëndimor, 11 persona të sigurisë dhe 19 militantë të vrarë

Të paktën 11 persona të sigurisë dhe 19 “terroristë” u vranë në një përleshje në Pakistanin jugperëndimor të mërkurën, raporton Anadolu.

Incidenti ndodhi kur forcat e sigurisë iu përgjigjën një bllokade të një autostrade kryesore nga militantët në provincën jugperëndimore të Balochistanit.

Disa “terroristë” u plagosën gjithashtu gjatë operacionit, thanë burimet.

Incidenti i fundit në një varg sulmesh të ripërtërira “terroriste” në muajt e fundit – erdhi një ditë pasi nëntë policë u vranë në një përleshje me “terroristët” në distriktin Ziarat.

Balochistan, një rajon i pasur me minerale dhe një rrugë kyçe për Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan me vlerë shumë miliardë dollarë, është prej kohësh i prekur nga militantizmi separatist.

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