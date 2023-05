Përmbyset anija në Indi, humbin jetën 21 persona, zhduken disa të tjerë

Të paktën 21 persona kanë vdekur pasi një anije turistike u përmbys në shtetin jugor Kerala të Indisë.

Mediat e huaja, bëjnë me dije se mes viktimave janë gra dhe fëmijë.

Numri i të vdekurve mund të rritet pasi përpjekjet e shpëtimit janë duke u zhvilluar dhe anija është tërhequr nga ujërat me baltë.

Mbipopullimi shkaktoi përmbysjen e varkës dykatëshe, tha për Reuters Abdul Nazar, mbikëqyrësi i policisë së rrethit Malappuram.

Varka thuhet se mbante rreth 50 persona, ose dyfishi i kapacitetit të saj, kur u përmbys mbrëmjen e së dielës.

Kryeministri indian Narendra Modi shprehu ngushëllimet në Tëitter, duke thënë se ai ishte “i dhimbshëm nga humbja e jetëve”.

Shumë pasagjerë u bllokuan nën varkë dhe errësira pengoi përpjekjet e shpëtimit, sipas mediave lokale.

Të paktën katër persona që u dërguan në spital janë në gjendje kritike, tha ministri i sportit dhe peshkimit i Kerala, V Abdurahiman.

Numri i saktë i pasagjerëve të zhdukur nuk ishte ende i qartë.

Autoritetet po hetojnë shkaqet e aksidentit. /euronews

