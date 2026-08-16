Përmbyset një autobus turistik në Hungari, të paktën 12 të vdekur dhe 10 të plagosur

Të paktën 12 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur pasi një autobus turistik polak u përmbys në një autostradë në verilindje të Hungarisë në orët e para të mëngjesit, transmeton Anadolu.
Sipas medias hungareze Blikk, aksidenti ndodhi rreth orës 01:00 me kohën lokale pranë daljes Mezokeresztes në autostradën M3, në drejtim të Nyiregyhazas.
Autobusi me targa polake transportonte 57 pasagjerë dhe dy shoferë.
Duke cituar autoritetet e menaxhimit të fatkeqësive, raporti tha se deri në orën 03:00, 35 persona ishin nxjerrë nga autobusi, ndërsa disa pasagjerë mbetën të bllokuar nën mjetin e përmbysur.
Ekipet e emergjencës u dërguan në vendngjarje, ndërsa u sigurua një autobus për strehimin e personave të prekur.
Ky segment i autostradës u mbyll gjatë operacioneve të shpëtimit dhe hetimit të aksidentit, ndërsa trafiku u devijua në Mezokeresztes.
Sipas raportit, Polonia gjithashtu dërgoi një avion ndihmës për pasagjerët e prekur nga aksidenti.