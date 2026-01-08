Përmbytje në disa qytete në Shqipëri, vazhdojnë operacionet e evakuimit

Shqipëria ditëve të fundit është përfshirë nga moti i keq, ku reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në disa qytete, ndërkohë është shënuar edhe një i vdekur, raporton Anadolu.
Autoritetet kanë vazhduar gjatë ditës së sotme operacione të evakuimit për dhjetëra familje të prekura nga përmbytjet në disa qarqe.
Situata më problematike me reshjet e shiut dhe përmbytjet paraqitet në qarqet Durrës, Shkodër, Lezhë, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ku janë përmbytur banesa, biznese dhe tokë bujqësore
Në Durrës, Vlorë, Fier dhe në disa zona të tjera, autoritetet, përfshirë edhe Forcat e Armatosura kanë vazhduar angazhimin për evakuimin e banorëve, banesat e të cilëve janë përmbytur.
Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë ka njoftuar se Forcat e Armatosura janë shpërndarë në disa qarqe në funksion të evakuimeve, përforcimit të argjinaturave dhe largimit të ujërave.
Policia e Durrësit konfirmoi gjatë ditës së sotme se një person është gjetur i vdekur në një kanal kullues pasi sipas policisë dyshohet se është marrë nga rrjedha e ujit.
Instituti i Gjeoshkencave i Shqipërisë ka njoftuar se reshjet e shiut pritet të vazhdojnë edhe në orët në vazhdim.