Përpara vitit 2024, 2 milionë në Gaza po luftojnë për të mbijetuar

Gjysmëhëna e Kuqe e Palestinës lëshoi një mesazh përpara Vitit të Ri, në të cilin zëdhënësja e saj u kërkoi njerëzve që të mbanin parasysh banorët e Gazës ndërsa ata “përballen me luftën e përditshme për mbijetesë”.

“Le ta bëjmë vitin 2024 një vit dhembshurie, ndjeshmërie dhe ndryshimi pozitiv”, shkroi Nebal Farsakh në një postim në X. /mesazhi

🎉While ushering in the new year, keep in mind that over two million individuals in #Gaza find it challenging to contemplate the coming year as they grapple with the daily struggle for survival.💔@FarsakhNebal, the PRCS, Spokesperson

🙏Let’s make 2024 a year of compassion,… pic.twitter.com/s1v6rlsFxy

