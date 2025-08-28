Përpjekja e radhës për konstituimin e Kuvendit, në rend dite zgjedhja e nënkryetarit nga komuniteti serb

Sot do të mbahet seanca e radhës për konstituimin e Kuvendit, e cila të martën u ndërpre në pikën e katërt, atë të zgjedhjes së nënkryetarëve.
Seanca është paraparë të nis nga ora 11:00.
Edhe pse nënkryetarët nga tri paritë më mëdha shqiptare dhe një nga minoriteti joserb janë votuar, votimi nga ngecur te zgjedhja e nënkryetarit nga komuniteti serb.
Përveç Listës Serbe e cila zakonisht e ka pasur këtë pozitë si përfaqësuese komunitetit serb, të martën për nënkryetar është vetpropozuar edhe Nenad Rashiq poashtu nga komuniteti serb.
I propozuari i Listës Serbe, Sllavko Smiqi pas tri votimeve nuk mori votat e mjaftueshme. Pas kësaj kryetari i Kuvendit Dimal Basha, shkoi me votim me short pasi Lista Serbe refuzoi të propozonte kandidat tjerë. Por as ky proces nuk rezultoi i suksesshëm, pasi asnjë deputetët e Listës Serbe nuk o votua e patë nga atë që refuzuan të propozohen.
Por, votat për nënkryetar nuk i mori as Nenad Rashiq, i cili aktualisht është ministër në detyrë për Komunitete dhe Kthim.
Sa i përket vetpropozimit nga Rashiq, juristët dhe njohës të Kushtetutës kanë mendime të ndryshme, nëse ai ka të drejtë të kandidohet për nënkryetar.
Madje, nga ta është vlerësuar se edhe votimi i nënkryetarit nga komuniteti joserb ka qenë antikushtues, pas sipas tyre nënkryetaret nga minoritet duhet të votohen në pako.