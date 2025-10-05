Përplasje mes protestuesve pro-palestinezë dhe policisë në Barcelonë

Në Barcelonë janë shënuar përplasje mes protestuesve pro-palestinezë dhe forcave të policisë gjatë një manifestimi në solidaritet me flotiljen e ndihmave “Global Sumud” për Gazën.
Sipas autoriteteve lokale, në protestë morën pjesë rreth 15 mijë persona. Marshimi filloi në zonën Plaça de la Carbonera dhe përfundoi pranë portit Drassanes.
Tensionet shpërthyen kur një grup demonstruesish tentoi të hyjë në rrugën kryesore Ronda Litoral, duke u përplasur me forcat e policisë Mossos d’Esquadra, të cilat u munduan për t’i shpërndarë protestuesit. Disa dyqane u vandalizuan dhe u hodhën bomba boje ndaj ndërtesave.
Protestuesit kërkuan ndërprerjen e marrëdhënieve ekonomike dhe ushtarake të Spanjës me Izraelin dhe hapjen e një korridori humanitar për Gazën. Një grup aktivistësh ngriti edhe çadra në zonën e portit si formë proteste pa afat. /mesazhi