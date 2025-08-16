Përqendrim i sulmeve izraelite në lagjet Zeitoun dhe Sabra

Lagjet Zeitoun dhe Sabra, në lindje të Gaza City, po përjetojnë bombardime intensive ajrore dhe artilerie nga forcat izraelite.
Banorët raportojnë se shpërthimet nuk ndalen dhe pjesa më e madhe e ndërtesave – përfshirë shtëpi, shkolla dhe institucione publike – po shkatërrohen.
Situata ngjan me atë që ka ndodhur më parë në Rafah, Khan Younis, Jabalia, Beit Lahiya dhe Beit Hanoon, ku sulmet janë fokusuar në zona të ngjashme.
Megjithatë, disa palestinezë mbeten në vend, duke mos dashur të largohen për shkak të frikës se do të shënjestrohen edhe gjatë evakuimit. /mesazhi