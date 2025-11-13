Personat me sëmundje kronike nuk do të lejohen në Haxhin 2026

Autoritetet saudite vendosin rregulla të reja për Haxhin 2026. Personat me sëmundje kronike nuk do të lejohen të marrin pjesë, ndërsa dokumentet mjekësore të rreme sjellin deportim.
Autoritetet saudite kanë vendosur rregulla të reja shëndetësore që ndalojnë personat me sëmundje serioze të marrin pjesë në Haxhin e vitit 2026. Masat kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe sigurinë e pelegrinëve.
Ekipet monitoruese do të verifikojnë të gjitha certifikatat shëndetësore para hyrjes në Arabinë Saudite, duke u siguruar që vetëm personat e aftë fizikisht dhe mendërisht të marrin pjesë në rituale. Autoritetet paralajmërojnë se personat që fshehin sëmundje ose paraqesin dokumente të rreme do të deportohen menjëherë, pa kthim të shpenzimeve për paketën e Haxhit.
Sëmundjet dhe gjendjet e ndaluara
Masat strikte synojnë individët me gjendje serioze shëndetësore, duke përfshirë:
Kancer, sëmundje të zemrës, sëmundje të veshkave, çrregullime të mëlçisë, sëmundje të aparatit të frymëmarrjes, sëmundje infektive, sëmundje kronike të mushkërive, aftësi të kufizuara mendore ose motorike, shtatzëni me rrezik të lartë.
Drejtoria e Shëndetësisë gjithashtu përjashton:
Gratë shtatzëna, personat e moshuar që shfaqin dobësi ose probleme kujtese, personat me sëmundje neurologjike ose psikiatrike
Ministria e Çështjeve Fetare ka paralajmëruar profesionistët mjekësorë kundër dhënies së certifikatave të rreme, duke kërcënuar masa disiplinore për shkelësit. Pelegrinët që paraqesin certifikata false do të deportohen menjëherë me shpenzimet e tyre, pa kthim të paketave të Haxhit.
Rregullat e reja synojnë të mbrojnë shëndetin publik gjatë Haxhit, duke adresuar sëmundjet që mund të përkeqësohen nga nxehtësia ekstreme ose që mund të përbëjnë rrezik transmetimi në hapësira të mbushura me njerëz. Autoritetet shëndetësore theksojnë se masat kanë për qëllim të sigurojnë kryerjen e riteve në mënyrë të sigurt dhe të minimizojnë kërcënimet për shëndetin publik.
Haxhi 2026 pritet të zbatojë kërkesat më të rrepta mjekësore për hyrje në historinë moderne të pelegrinazhit.