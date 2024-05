Pesë arsye pse duhet të pyesim veten nëse duam vërtet një veturë automatike

Ndërruesi automatik i shpejtësive është një pjesë inxhinierike shumë e ndërlikuar e motorit të veturës, dhe për këtë arsye jashtëzakonisht e shtrenjtë.

Nuk ka të bëjë vetëm me pjesët që përbëjnë automatikun – dhe janë me të vërtetë komponentë të prodhuar nga filigrani – por sfida është të bësh dhe programosh elektronikën që do të koordinojë funksionimin e motorit dhe kutisë së marsheve, do të përshtatë automatikun me karakteristikat e motorit dhe do të zgjidhë shumë detaje të tjera teknike në mënyrë që gjithçka të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Sigurisht, transmetimi automatik është një pjesë jashtëzakonisht e dëshirueshme e pajisjes. Para së gjithash, një veturë me një kuti ingranazhi të tillë është pa masë më e lehtë për t’u drejtuar, veçanërisht në turmat e qytetit. Fakti që ata nuk duhet të mendojnë për sinkronizimin kompleks të lëvizjeve të të dyja këmbëve në tufë dhe gaz, ose dorën e djathtë në levën e marsheve, kënaq shumë shoferë më pak entuziastë.

Në automjetet e shtrenjta, automatiku është një gjë fenomenale. Të ndjesh sesi një Mercedes kalon lehtësisht dhe në mënyrë të sigurt me 9 marsha ose të shijosh një ngarje sportive me Tiptronic të Audi është vërtet diçka e veçantë. Automatikat e sotme konsumojnë gjithashtu më pak se automiobilat me transmision manual, sepse ata gjithmonë zgjedhin mënyrën më të favorshme të funksionimit të motorit.

Megjithatë, gjithçka që shkëlqen nuk është ari. Ekziston – domethënë – një arsye pse automjetet e vogla, domethënë të gjitha veturat ku çmimi është i rëndësishëm, nuk kanë transmisione automatike. Janë shumë të shtrenjta. Si për prodhim ashtu edhe për mirëmbajtje. Ndërsa çmimi i një automatiku “mbytet” lehtësisht në çmimin përfundimtar të një makine të klasit të lartë, kjo është pothuajse e pamundur të arrihet me automjete më të lira.

Pra, lind pyetja logjike: a mundet një veturë e lirë (domethënë të paktën relativisht e lirë, në krahasim me konkurrencën në segmentin e saj) të ketë një transmision automatik të nivelit të lartë. Përgjigja është: e vështirë. Prandaj, këtu janë pesë arsye pse duhet të pyesni nëse një automatik është zgjedhja për ju.

1) Vetëm një transmetim automatik i shtrenjtë është një transmetim i mirë automatik

Ky është ligji. Është e pamundur të kesh një transmision automatik të nivelit të lartë në një automjet të lirë, sepse është thjesht shumë e shtrenjtë. Domethënë, automatikët janë një nga montazhet e rralla që kompanitë e automobilave blejnë tashmë të montuara plotësisht, kështu që nuk i montojnë as vetë.

Vetëm një numër i vogël kompanish të specializuara prodhojnë më të mirët: do të veçojmë Borg Warner, i cili furnizon Ford, GM dhe disa marka të grupeve Volkswagen dhe Stellantis, më pas gjermanin ZF, kutitë e shpejtësisë së lartë të së cilës përdoren nga BMW dhe Audi, ndërsa japonezi Aisin bën automatikët e tij për Toyota, Mazda, Suzuki.

Përjashtim bën Mercedes, i cili zhvillon dhe prodhon transmisione automatike në fabrikën e vet. Pra, nëse një makinë e lirë ka një automatik, të jeni të sigurt se është disa breza e vjetër, gjë që na sjell te arsyeja e dytë.

2) Përtacia e kutisë së shpejtësisë do t’ju çmendë

Ju shtypni pedalin e gazit dhe vetura fillon vetëm pas tre sekondash. Në një përpjetë, me një ritëm konstant, kutia e shpejtësisë ndërron njëqind herë, sepse nuk di të gjykojë se cili marsh është ideal. Keni vetëm rreth njëqind metra për të rrotulluar traktorin, shtypni gazin në dysheme dhe asgjë nuk ndodh. Motori mund të gjëmojë, por transmetimi po rishikohet.

Shumë shpesh, pikat e ndërrimit të një transmetimi automatik të kontrolluar elektronikisht mund të ngatërrohen plotësisht, gjë që mund t’ju rrëmbejë fuqinë e mundshme që mund të merrni nga motori dhe të degradojë cilësinë e lëvizjes së automjetit.

3) Do të keni kosto shtesë të mirëmbajtjes

Kur keni një transmision manual, kjo do të thotë se mirëmbajtja është pothuajse inekzistente. Nga ana tjetër, transmetimet automatike kërkojnë ndryshime të rregullta të lëngjeve dhe kanë një filtër që duhet të zëvendësohet. Kjo është për shkak se një transmision automatik tradicional i konvertuesit të çift rrotullues ka një temperaturë relativisht të lartë të lëngut operativ gjatë përdorimit normal. Kjo prish lëngun shumë më shpejt sesa në një transmetim manual.

4) Harrojeni kontrollin total

Me një transmision manual, ju vendosni vetë se kur të ndërroni marshin. Nuk ka kompjuter që mendon se di më mirë se ju për drejtimin dhe ndërrimin e marsheve. Ju nuk pyesni veten kur transmetimi do të kalojë në një shpejtësi më të lartë ose anasjelltas kur transmisioni kalon në një marsh më të lartë vetë, edhe pse e vendosni në modalitetin “manual”.

Nëse dëshironi të rrotulloni motorin më të lartë se normalja, kjo është prerogativa juaj me një transmetim manual. Ju kurrë nuk do të jeni në një situatë ku transmisioni juaj manual ndërron marshin vetë në një moment që ai gjykohet të jetë i përshtatshëm, madje edhe nëse nuk është.

5) Harrojeni argëtimin

Ndërrimi i marsheve jep një lidhje më të fortë, më instinktive, më personale me automjetin tuaj në krahasim me një automatik. Është njësoj si të gatuani ushqimin tuaj të preferuar në vend që të blini ushqim të shpejtë të përgjithshëm. Dhe ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis boshtit të gungës dhe boshtit të veturës. Është i saktë dhe i qëndrueshëm; pa konvertues çift rrotullues ose detaje të ngjashme.