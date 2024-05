Pesë këshilla për të mbrojtur veshkat, shenjat që tregojnë se keni probleme

Pesë rregullat për shëndetin e mirë të veshkave janë botuar në një artikull nga profesori i shëndetit të veshkave, Nikola Thomas (Universiteti i Londrës South Bank).

1.Kujdesi për hidratim adekuat

Sigurohuni që të pini lëngje të mjaftueshme çdo ditë. Uji është mënyra më e mirë për të mbajtur veshkat të hidratuara, megjithatë pijet e tjera si çaji apo lëngjet mbulojnë gjithashtu nevojat për lëngje. Thomas sugjeron të konsumoni tetë gota çdo ditë.

2.Kujdes nga kripa

Kripa e tepërt rrit presionin e gjakut. Rritja e vazhdueshme e presionit të gjakut nga ana tjetër mund të çojë në probleme me veshkat.

Përpiquni të konsumoni më pak se një lugë çaji kripë çdo ditë, rekomandon ai, dhe tërheq vëmendjen për kripën që nuk e kalon kontrollin tonë, por shpesh “fshihet” në ushqime të tilla si “burgera, salsiçe, proshutë, djathë, peshk i tymosur dhe patate të skuqura, ushqime të gatshme dhe salca të paketuara paraprakisht.”

3.Nuk pihet duhan

Thomas paralajmëron se ” duhani dëmton duke ngushtuar enët e gjakut që furnizojnë veshkat dhe duke rritur presionin e gjakut .”

4.Ushtrime

Nuk kërkon anëtarësim në palestër ose pajisje të rënda.

“Bëni zemrën tuaj të pompojë çdo ditë duke ecur me shpejtësi ose duke ngjitur shkallët ,” rekomandon ai.

5.Ruajtja e një peshe normale

Perimetri i belit duhet të jetë më pak se gjysma e gjatësisë suaj. Kjo do t’ju tregojë se sa yndyrë keni grumbulluar rreth belit tuaj në krahasim me pjesët e tjera të trupit. Thjesht përdorni një copë spango. Matni lartësinë tuaj me fije, më pas priteni në gjysmë. Nëse nuk mjafton ta sillni rreth belit, atëherë keni yndyrë të shtuar.

Shenjat e problemeve të veshkave

Çrregullimet në shëndetin e veshkave nuk vihen re menjëherë dhe simptomat zakonisht shfaqen kur dëmtimi ka përparuar.

Dëmtimi i veshkave kalon në pesë faza, ku faza 5 është më e keqja. Vetëm në fazën 4 njerëzit mund të vërejnë se ndjejnë lodhje më intensive se zakonisht, shpjegon profesori.

Simptomat e mundshme janë dhimbja e kokës dhe shikimi i paqartë, por mund të jenë për shkak të hipertensionit. Në fazat e mëvonshme të dëmtimit të veshkave, të përzierat ose humbja e oreksit janë të zakonshme.

Pikërisht për shkak se nuk është e lehtë të identifikosh rrezikun, ai rekomandon që personat me diabet, hipertension, probleme me zemrën apo me histori familjare të bëjnë një analizë gjaku dhe urologjike që do të tregojë nëse ka nevojë për një kontroll të rregullt apo fillimin e mjekimit.