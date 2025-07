Petulla Ndryshe – Receta e Veçantë që Nuk Keni Provuar Ende

Recetat për përgatitjen e petullave janë nga më të ndryshmet dhe AgroWeb.org gjithmonë ka sjellë variante të reja.

Edhe sot sjell për lexuesin një tjetër recetë petullash, të cilat zakonisht konsumohen me çajin e pasdites por dhe në mëngjes.

Ajo që i bën të veçanta këto petulla është se kanë kanellë në përbërjen e tyre. Gjë që i jep një shije totalisht ndryshe.

Për më tepër brumi i tyre është perfekt dhe për t’i përgatitur të skuqura dhe të pjekura në furrë.

Pra me një recetë përfitoni dy shije mahnitëse.

Janë shumë të thjeshta për t’u përgatitur dhe kur i provoni, do ta kuptoni përse janë kaq të famshme.

Përbërësit

2 gota (nga 250 ml) me ujë të vakët

1 lugë gjelle me maja të thatë

4 gota uji me miell

Gjysmë gote uji me sheqer

Një majë luge me kanellë të bluar

2 lugë gjelle me gjalpë

3-4 lugë gjelle me qumësht të vakët

1 vezë

Pak kripë

Vaj për skuqje

Përgatitja

Si fillim AgroWeb.org ju këshillon që t’i nxirrni të gjithë përbërësit në temperaturë ambienti para se të filloni përgatitjen.

Merrni majanë dhe shkriheni në qumështin e ngrohtë. Përziheni me një lugë çaji në mënyrë që mos të mbeten kokrriza.

Ndërkohë në një tas të madh hidhni miellin, sheqerin dhe kanellën.

Më pas ku keni krijuar një gropë tek mielli, hidhni majanë e shkrirë në qumësht.

Shtoni dhe sasinë e nevojitur të ujit të vakët, gjalpin dhe vezën e rrahur lehtë.

Gradualisht filloni të përzieni përbërësit derisa të arrini që të formoni një brumë.

Më pas punojeni me duar në tavolinë derisa të jetë formuar një brumë i butë dhe elastik, përreth 15 – 20 minuta.

Futeni në një tas të pastër dhe mbulojeni me një pecetë në mënyrë që brumi të vijë.

AgroWeb.org ju sugjeron që ta vendosni në një vend të ngrohtë përreth 1 orë, ose mund ta vendosni në furrë që e keni ngrohur.

Kur të ketë kaluar koha e nevojitur, ndajeni brumin në toptha, sa grushti juaj.

Më pas hapeni si petë me trashësi përreth 1 cm dhe më pas pritini në forma sipas dëshirës.

Lërini të vijë ndërkohë që vaji për skuqjen nxehet në zjarr.

Mjafton që t’i skuqni për disa minuta nga secila anë, ose derisa të kenë marrë një ngjyrë të artë.

Por tregoni kujdes, duhet të hidhni aq petulla për t’u skuqur sa ato të mos prekin njëra tjetrën.

Më pas vendosni disa letra kuzhine për t’i thithur vajin e tepërt.

Nëse doni që të jenë të shëndetshme, mund t’i vendosni në furrë e t’i piqni me 250 gradë Celsius.