Pika kufitare Rafah pritet të hapet pjesërisht të mërkurën

Izraeli ka njoftuar se do të hapë pjesërisht pikën kufitare Rafah mes Gazës dhe Egjiptit të mërkurën, duke i dhënë fund një mbylljeje dyjavore që ka përkeqësuar krizën humanitare në territorin e rrethuar.
Sipas autoritetit izraelit për çështjet civile në territoret palestineze, COGAT, kalimi do të rifillojë më 18 mars vetëm për lëvizje të kufizuar të udhëtarëve në të dy drejtimet, ndërsa transporti i mallrave nuk do të lejohet.
Hyrja dhe dalja do të kërkojë miratim paraprak të sigurisë nga Izraeli, koordinim me Egjiptin dhe mbikëqyrje nga misioni kufitar i Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, mbi 20 mijë palestinezë të sëmurë dhe të plagosur janë në listë pritjeje për trajtim mjekësor jashtë Gazës, përfshirë rreth 4 mijë pacientë me kancer dhe 4,500 fëmijë. Nga këta, rreth 440 raste konsiderohen në rrezik të menjëhershëm për jetën.
Izraeli e mbylli kalimin më 28 shkurt, në të njëjtën ditë kur së bashku me Shtetet e Bashkuara ndërmorën sulme ndaj Iranit, duke përmendur arsye sigurie.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se aktualisht në Gaza po hyjnë vetëm rreth 200 kamionë me ndihma në ditë, shumë më pak se rreth 600 që nevojiten.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, pothuajse gjysma e barnave thelbësore kanë mbaruar, ndërsa dy të tretat e furnizimeve mjekësore janë shteruar.
Ndërkohë, banorët raportojnë se kushtet e jetesës janë përkeqësuar ndjeshëm dhe çmimet e produkteve bazë janë rritur deri në dyfish. Situata u rëndua edhe më shumë pasi një stuhi rëre përfshiu Gazën, duke dëmtuar strehimet e përkohshme të dhjetëra mijëra palestinezëve të zhvendosur nga lufta.