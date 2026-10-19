Pikëpyetjet e mëdha nga një takim në ambasadën turke në Tiranë

A e ka në axhendë Ankaraja ta shpëtojë Shqipërinë nga pushtimi që po i ndodhë?
Ndërsa Turqia duket sikur rri në heshtje duke parë se si Shqipëria ka nisur t’i serviret në tavë Izraelit, prej njeriut që e qeveris që deri dje ishte i ledhatuari i saj, Edi Rama, në planin diplomatiko-ushtarak ndodh një takim në ambasadën turke në Tiranë.
Siç njoftohet zyrtarisht nga kjo ambasadë, “ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, priti atasheun tonë ushtarak të sapoemëruar, Kolonel Murat İlhan. Në takim mori pjesë edhe ambasadori B. Ceyhun Erciyes.
E falënderojmë ministrin për pritjen e tij të përzemërt, si dhe për mbështetjen e çmuar që i jep miqësisë Turqi–Shqipëri, forcimit të marrëdhënieve tona ushtarake dhe bashkëpunimit tonë në fushën e mbrojtjes”.
Këto frazat e fundit ngjajnë si një lloj teatri teksa edhe mbrojtja po kalon në duart e Izraelit. Është e vështirë të thuhet me saktësi se ç’po ngjet, por kalimi i Shqipërisë nga një raport tejet i ngushtë me Turqinë te një raport shumë i ngushtë me Izraelin, armikun e përbetuar të Turqisë, është një pikëpyetje e madhe politike e gjeopolitike bashkë.
Gjithsesi, për belanë e madhe që po i ngjet Shqipërisë, një pushtim i heshtur por dhe i qartë izraelit, Turqia mbetet një ngushëllim dhe dritare shprese që, me format dhe metodat e saj nuk do e lërë që kjo të ndodhë. /tesheshi.com/