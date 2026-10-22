Piktori sa nuk u thotë hapur shqiptarëve: ju jeni ‘idiotët’ e mi të dobishëm!

A mund ta paramendoni ndonjë kryeministër të një shteti ligjor e demokratik, të dalë publikisht e të kërcënojë se do t’ua ndalojë qytetarëve të vet të shëtisin lirshëm nëpër botë dhe se do t’ua pamundësojë edhe udhëtimet me trenat që nuk i ka, nëse ata vazhdojnë të protestojnë kundër tij?!
A mund ta paramendoni ndonjë drejtues të një shteti institucional të pohojë publikisht se do t’i shpërblejë policët që i rrahin të miturit, se do t’i dënojë prindërit e fëmijëve që dëmtojnë pronën e huaj dhe se do t’ua heqë bursat studentëve të ‘dhunshëm’ që kërkojnë dorëheqjen e tij?!
A mund të quhet demokratik një shtet ku kryeministri dialogon me popullin e vet përmes shkopinjve të gomës dhe gazit helmues, ku institucionet i janë nënshtruar vullnetit të një njeriu të vetëm dhe ku funksionon vetëm një institucion: ai i Diktatorit?!
A mund ta besoni si të mundur që në një shtet demokratik kryeministri i tij kurrë të mos i jepë llogari askujt, madje as parlamentin dhe për të cilin dialog është kur ai flet e të tjerët kokulur e dëgjojnë?!
Dhe a ia keni shtruar ndonjëherë vetes pyetjen se çfarë e shtyn Piktorin të sillet kështu dhe pse ai e përbuz kaq lehtë inteligjencën tonë, duke i krahasuar protestat e rinisë shqiptare për të pasur një shtet ligjor e jo një narko-shtet me protestat e popujve që tashmë e kanë shtetin institucional dhe ku vetëm ligji ta përcakton të tashmen?!
Pra a e keni pyetur ndonjëherë vetveten pse PËR PIKTORIN, DEMOKRACIA ËSHTË AQ E THJESHTË: AI TË URDHËROJË, E SHQIPTARËT TË BINDEN!
Ku ta dish, mbase ai sillet kështu sepse shqiptarët i konsideron si ‘idiotë’ të tij të dobishëm, me të cilët mund të bëjë çfarë të dojë, apo pse ata i trajton si qiraxhinjë të përkohshëm në pronën e tij private, të cilën e quajnë Shqipëri.
Nga Kim Mehmeti