Pityriasis versicolor ndryshon ngjyrën e lëkurës: Pse shfaqen njollat dhe si trajtohen

Nuk lidhet domosdoshmërisht me higjienën dhe mund të rikthehet çdo verë, ndërsa pigmenti shpesh vonon të normalizohet edhe pas trajtimit
Infeksionet kërpudhore dhe bakteriale të lëkurës shfaqen më shpesh gjatë muajve të ngrohtë, kur temperaturat e larta, lagështia dhe djersitja krijojnë kushte më të favorshme për shumimin e mikroorganizmave.
Një nga problemet që vërehet më shpesh gjatë verës është Pityriasis versicolor, një infeksion sipërfaqësor i lëkurës që shkakton njolla me ngjyrë më të çelët ose më të errët se pjesa tjetër e lëkurës. Më shpesh prek shpinën, kraharorin, qafën dhe pjesën e sipërme të krahëve.
Sipas DermNet, kjo gjendje shkaktohet nga rritja e tepërt e kërpudhave të gjinisë Malassezia, të cilat në fakt janë pjesë normale e mikrobiotës së lëkurës. Problemi lind kur ato fillojnë të shumohen më shumë se zakonisht, gjë që favorizohet sidomos nga klima e ngrohtë, lagështia dhe djersitja e shtuar.
Pse shfaqet më shpesh gjatë verës
Pityriasis versicolor është më e zakonshme në vende me klimë të ngrohtë dhe të lagësht dhe te personat që djersitin shumë. Mund të zbehet gjatë dimrit dhe të rikthehet përsëri në muajt e verës.
Kjo nuk do të thotë se shkaktohet nga higjiena e dobët. NHS thekson se kërpudha që e shkakton këtë gjendje gjendet normalisht në lëkurë dhe se Pityriasis versicolor nuk përhapet nga një person te tjetri.
Si duken njollat
Njollat mund të jenë:
më të çelëta se lëkura përreth,
më të errëta,
rozë ose në nuanca të ndryshme kafe.
Ato shpesh kanë sipërfaqe pak të thatë ose me luspa shumë të holla. Në disa raste mund të shoqërohen me kruajtje të lehtë, por zakonisht shqetësimi kryesor është ndryshimi i ngjyrës së lëkurës.
Ngjyra e ndryshuar lidhet me substanca që prodhon Malassezia, të cilat mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës. Për këtë arsye, te personat me lëkurë më të errët njollat shpesh duken më të bardha, ndërsa te ata me lëkurë të çelët mund të shfaqen si zona më të errët, transmeton Telegrafi.
Nuk është vetëm problem estetik, por zakonisht nuk është i rrezikshëm
Në shumicën e rasteve, Pityriasis versicolor është një gjendje e padëmshme dhe shqetësimi kryesor është pamja e lëkurës. Megjithatë, njollat me ndryshim pigmenti mund të ngatërrohen me probleme të tjera, për shembull vitiligon ose psoriazën, ndaj nuk është mirë që diagnoza të vendoset vetëm nga pamja. NHS rekomandon vlerësim mjekësor nëse njollat ndryshojnë ngjyrën e lëkurës ose nëse diagnoza nuk është e qartë.
Si trajtohet Pityriasis versicolor
Trajtimi zakonisht bëhet me preparate antifungale. Në rastet më të lehta përdoren shampo ose kremra antifungalë, ndërsa substanca si ketokonazoli ose selenium sulfidi janë ndër opsionet e përdorura më shpesh. Në raste më të përhapura ose kur trajtimi lokal nuk funksionon, mjeku mund të përshkruajë antifungalë oral.
Një element shumë i rëndësishëm është se ngjyra e lëkurës nuk rikthehet menjëherë pas zhdukjes së infeksionit. Edhe pasi kërpudha është eliminuar, njollat e çelëta ose të errëta mund të mbeten për javë ose muaj. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se trajtimi ka dështuar.
Mund të rikthehet
Pityriasis versicolor ka prirje të përsëritet, sidomos kur moti bëhet përsëri i ngrohtë dhe i lagësht. Te personat që kanë rikthime të shpeshta, mjeku mund të rekomandojë përdorim periodik të preparateve lokale antifungale për të ulur rrezikun e përsëritjes.
Prandaj, edhe pse kjo gjendje zakonisht nuk është e rrezikshme, është e rëndësishme të diagnostikohet saktë dhe të trajtohet në mënyrë të përshtatshme, veçanërisht kur njollat janë të përhapura, kruhen, përsëriten shpesh ose nuk reagojnë ndaj trajtimit fillestar.