Plagosen 8 marinsa amerikanë pas një sulmi të Iranit me raketë në Ngushticën e Hormuzit

Tetë marinsa amerikanë u plagosën dy javë më parë kur një raketë iraniane kundër anijeve goditi një anije në të cilën ata po operonin në Ngushticën e Hormuzit, raportoi NBC News të dielën, duke cituar tre zyrtarë amerikanë, transmeton Anadolu.
Raporti tha se marinsat nuk u plagosën rëndë, por pësuan thithje tymi dhe lëndime të mundshme traumatike në tru pasi përjetuan simptoma të ngjashme me tronditjen, përfshirë dhimbje koke.
Shtatë nga marinsat ishin personel i regjistruar ndërsa i teti ishte oficer. Të tetë u kthyen në detyrë menjëherë pas sulmit të 14 shtatorit, sipas zyrtarëve. Marinsat po operonin si pjesë e një ekipi zbarkimi batalioni kur raketa iraniane goditi anijen, thanë ata.
Zyrtarët thanë se anija nuk ishte e Marinës Amerikane, por refuzuan të specifikonin llojin e saj, duke iu referuar vetëm si një anije detare.
Pentagoni është përballur me shqyrtim në rritje mbi shifrat e viktimave që kur lufta SHBA-Izrael me Iranin filloi në shkurt, me numrin e trupave të plagosur dhe të vrarë që i nënshtrohet ndryshimeve në raportim dhe klasifikim.
Deri të mërkurën, Sistemi i Analizës së Viktimave të Mbrojtjes (DCAS) i Pentagonit kishte regjistruar 861 anëtarë të shërbimit amerikan si të plagosur në konflikt.
Tetë marinsat u shtuan në bazën e të dhënave gati 10 ditë pas sulmit të 14 shtatorit ndërsa një zyrtar amerikan ia atribuoi vonesat në raportim simptomave që mund të shfaqen më vonë dhe mungesës së përditësimeve në kohë reale të sistemit.