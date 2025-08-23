Plagosen dy persona në Prishtinë, policia jep detaje

Dy persona kanë mbetur të plagosur në Prishtinë, në orët e hershme të së shtunës.
Rastin për tëvë1.info e konfirmoi zëdhënësi i policisë në Prishtinë, Enis Pllana, i cili ka bërë të ditur se viktimat janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor.
“Rreth orës 03:30, kemi pranuar informatën për dy persona të lënduar, në rrugën ‘Ahmet Krasniqi’ në Prishtinë. Viktimat dyshohet që janë lënduar nga një mjet i mprehtë dhe të njëjtit janë dërguar për trajtimin e nevojshëm mjekësor”, ka potencuar Pllana.
Tutje, Pllana shtoi se aktualisht po vijon puna hetimore, për sqarimin e plotë të rrethanave që karakterizojnë ngjarjen.