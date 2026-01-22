Plenkoviq: Kroacia po shqyrton pjesëmarrjen në Bordin e Paqes të SHBA-së

Kryeministri kroat, Andrej Plenkoviq, tha sot se Zagrebi po shqyrton aspektet ligjore dhe të tjera të propozimit për të marrë pjesë në Bordin e Paqes, pasi u ftua në atë organ nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën X me seli në SHBA, Plenkoviq tha se e vlerëson shumë ftesën e presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe theksoi se mbështetja e procesit historik të paqes në Lindjen e Mesme është një nga qëllimet më të rëndësishme dhe fisnike që Kroacia ndan me SHBA-në dhe bashkësinë ndërkombëtare më të gjerë.
“Mbështetja dhe avancimi i procesit historik të paqes në Lindjen e Mesme mbetet një nga qëllimet tona më të rëndësishme të përbashkëta me SHBA-në dhe bashkësinë ndërkombëtare”, tha kryeministri kroat.
Plenkoviq deklaroi se qeveria kroate po analizon aktualisht elementët ligjorë dhe elementët e tjerë të propozimit dhe se në periudhën e ardhshme do të angazhohet në mënyrë konstruktive në diskutime me partnerët amerikanë dhe evropianë.
Ai shtoi se Kroacia do të vazhdojë të mbështesë fuqimisht ruajtjen dhe forcimin e marrëdhënieve transatlantike si dhe përpjekjet që synojnë paqen në Lindjen e Mesme dhe në pjesë të tjera të botës.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sot njoftoi dhe nënshkroi zyrtarisht Kartën e Bordit të Paqes gjatë një ceremonie në Davos të Zvicrës.
Iniciativa, e konceptuar fillimisht si një mekanizëm për të monitoruar armëpushimin në Gaza dhe rindërtimin pas luftës, që atëherë është zgjeruar në një organ më të gjerë ndërkombëtar për ndërmjetësimin e konflikteve, me dhjetëra vende të ftuara për t’u bashkuar.
Midis vendeve që pranuan ftesën janë Izraeli, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Jordania, Katari dhe Egjipti, si dhe anëtarët e NATO-s, Turqia dhe Hungaria.
Vende të tjera pjesëmarrëse përfshijnë Marokun, Pakistanin, Indonezinë, Kosovën, Kazakistanin, Uzbekistanin, Vietnamin, Argjentinën, Armeninë, Azerbajxhanin dhe Bjellorusinë.
Javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë njoftoi formimin e Bordit të Paqes, me miratimin e Komitetit Kombëtar për administrimin e Gazës, një nga katër organet e ngarkuara me menaxhimin e fazës kalimtare në enklavë. Bordi, i cili ka të ngjarë të kryesohet nga Trumpi, pritet të veprojë si një organizatë ndërkombëtare për ndërtimin e paqes, me një mandat që shtrihet përtej Gazës.
Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thanë se vendeve të ftuara iu tha se anëtarësimi i përhershëm në bord do të kërkonte një kontribut prej të paktën 1 miliard dollarësh në vitin e parë. Sipas draft-kartës, shteteve anëtare fillimisht do t’u jepet një mandat tre-vjeçar, ndërsa vendet e përhershme do të rezervohen për ata që marrin një angazhim financiar.
Franca, Norvegjia dhe Suedia kanë refuzuar publikisht t’i bashkohen iniciativës, duke përmendur shqetësimet se kjo mund të minojë rolin e Kombeve të Bashkuara. Vende të tjera evropiane, përfshirë Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Italinë, kanë abstenuar.
Bordi ekzekutiv që mbikëqyr Bordin e Paqes pritet të përfshijë ish-kryeministrin britanik, Tony Blair, sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, të dërguarin special Steve Witkoff, dhëndrin e Trumpit, Jared Kushner, miliarderin Marc Rowan, kreun e Grupit të Bankës Botërore, Ajay Banga, dhe këshilltarin për politikat e SHBA-së, Robert Gabriel.