“Po bënim shaka”, thotë Macron lidhur me videon virale me zonjën e parë

Presidenti francez Emmanuel Macron hodhi poshtë spekulimet mbi një video të qarkulluar gjerësisht që tregon zonjën e parë franceze Brigitte Macron duke e shtyrë në fytyrë presidentin në bordin e aeroplanit të tyre pasi mbërriti në Vietnam, transmeton Anadolu.

“Po bënim shaka, asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kjo është shndërruar në një lloj katastrofe gjeopolitike”, tha Macron, duke mohuar pretendimet për një mosmarrëveshje familjare.

Videoja, e regjistruar nga disa agjenci ndërkombëtare shtypi, kapi momentin kur dera e aeroplanit presidencial u hap të dielën në mbrëmje, duke treguar krahun e zonjës së parë duke ia shtyrë fytyrën presidentit.

Ndërsa zbritën shkallët për të përshëndetur zyrtarët vietnamezë që po prisnin, Macron u duk sikur ia ofroi krahun gruas së tij, e cila dukej se e injoroi gjestin.

Macron kritikoi bujën në internet në lidhje me videon.

“Shoh shumë të çmendur që kalojnë shumë kohë duke interpretuar këto video”, tha ai, duke kritikuar atë që ai e përshkroi si narrativa të ekzagjeruara ose të rreme në mediat sociale.

Ai përmendi dy shembuj të tjerë të kohëve të fundit ku videot e tij u keqinterpretuan.

“Në tre javët e fundit, ka njerëz që kanë parë video dhe kanë menduar se po ndaja një qese me kokainë, se isha i përfshirë në një debat të ashpër me një president turk, dhe tani që po kam një mosmarrëveshje familjare me gruan time. Asnjë nga këto nuk është e vërtetë”, tha Macron.

Ai gjithashtu sugjeroi që aktorë të jashtëm po i amplifikojnë thashethemet. “Për të përhapur këto gjëra, rusët janë aleatë të mirë, dhe ekstremistët në Francë janë përfaqësues të fuqishëm”, tha ai.

Macron mbërriti në Hanoi të dielën në mbrëmje për të filluar një turne njëjavor në Azinë Juglindore që synon thellimin e lidhjeve ekonomike dhe diplomatike, duke përfshirë angazhimet në Indonezi dhe Singapor.