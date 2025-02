“Po, njeriu është dëshmitar i vetvetes!” (El-Kijameh:14)

Nuk të bën dobi asgjë lavdërimi i atyre që të lavdërojnë, nëse të kanë lavdëruar për atë që ti nuk e ke!

E as nuk të dëmton asgjë shpifja e tyre, nëse të kanë shpifur për atë që ti nuk e ke!

Sa do që njeriu të jetë i ndershëm, është e pamundur të mos jetë ndonjë që e urren atë.

Dhe sa do që ndonjë të jetë i pamoralshëm, të mos jetë ndonjë që e do atë!

(Mesazhe Kuranore, Ed’hem Sherkavij)



Nga: Hoxhë Zenel Hajdini