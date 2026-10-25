Polemika: Blendi Gonxhe pëlqen postimin që shënjestron një vajzë myslimane

Ngrihet çështja e dorëheqjes së ministrit pas akuzave për islamofobi
Një publikim në Facebook që shënjestron një vajzë myslimane shqiptare dhe e krahason veshjen e saj me burkën afgane ka hapur një debat mbi përgjegjësinë institucionale të ministrit Blendi Gonxhja. Sipas pamjeve të siguruara, emri i ministrit shfaqet mes personave që kanë reaguar ndaj postimit, ndërsa komentet përmbajnë fyerje të rënda me karakter fetar. Rasti ngre edhe çështjen nëse një sjellje e tillë duhet të ketë pasoja politike, deri te dorëheqja.
Publikimi shënjestron një vajzë të identifikuar si Laura Kërtalli nga Shijaku, duke pretenduar se ajo kërkon vendosjen e Sheriatit në Shqipëri. Ky pretendim nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Në video, vajza shfaqet me një shami të kuqe me shqiponjën dykrenare shqiptare. Më poshtë vendoset fotografia e disa grave të mbuluara me burka, të ngjashme me veshjet e përdorura në Afganistan gjatë sundimit taleban.
Montazhi krijon një krahasim mes hixhabit të vajzës shqiptare dhe burkës afgane, duke sugjeruar se veshja e saj fetare lidhet me një model shoqëror të ngjashëm me atë të Afganistanit.
Fyerjet ndaj vajzës dhe pëlqimi i ministrit
Nën postim janë publikuar komente fyese dhe denigruese.
Një përdoruese, Suzana Sulo, shkruan: “Ik mi kukumjacke mbuloni suratin dhe zbuloni bythen”, koment që në fotografinë e siguruar rezulton me 199 pëlqime.
Një tjetër përdoruese, Aleksandra Pasko, e fyen vajzën për shkak të mbulimit të saj, ndërsa komentues të tjerë përdorin shprehje përçmuese si “e peshtire iraniane” dhe “meturin arabe”.
Në këtë atmosferë fyerjesh dhe paragjykimesh, vëmendjen e tërheq shfaqja e emrit të ministrit Blendi Gonxhja në listën e reagimeve ndaj postimit.
Sipas konfirmimit të personit që ka siguruar pamjet, ministri ka bërë “Like” ndaj publikimit. Megjithatë, pamjet e paraqitura nuk tregojnë veçmas llojin e reagimit të tij.
A duhet të japë dorëheqjen ministri?
Çështja që shtrohet tashmë shkon përtej një reagimi në Facebook.
A mund të konsiderohet një pëlqim ndaj një publikimi të tillë i pajtueshëm me përgjegjësinë institucionale të një ministri? A përbën ai një gabim komunikimi që kërkon sqarim dhe ndjesë, apo një veprim me pasoja më të gjera politike?
Dorëheqja është një nga çështjet që mund të shtrohen në debatin mbi përgjegjësinë politike të ministrit, por deri tani nuk është dokumentuar një kërkesë zyrtare për largimin e tij lidhur me këtë rast.
Pëlqimi i postimit nuk provon se ministri mbështet komentet fyese apo se synon nxitjen e urrejtjes fetare. Megjithatë, një përfaqësues i lartë i shtetit ka përgjegjësi të veçantë për mënyrën se si veprimet e tij publike interpretohen nga qytetarët.
Një provë për përgjegjësinë institucionale
Shqipëria ka një traditë të rëndësishme të bashkëjetesës ndërfetare. Liria e besimit dhe dinjiteti njerëzor janë të drejta që u përkasin të gjithë qytetarëve, pavarësisht besimit apo veshjes së tyre.
Kritika ndaj ideve fetare apo politike është e ligjshme. Por fyerja e një individi për shkak të identitetit të tij fetar është një çështje tjetër.
Rasti kërkon një sqarim të drejtpërdrejtë nga ministri Blendi Gonxhja për arsyen e pëlqimit të postimit dhe qëndrimin e tij ndaj gjuhës fyese të përdorur në komentet shoqëruese.
A do të mjaftojë një sqarim publik, apo kjo ngjarje do të hapë një debat për dorëheqjen dhe standardet e përgjegjësisë politike në qeverinë shqiptare?
Kjo mbetet pyetja që ngre rasti, ndërsa vlerësimi i përgjegjësisë së ministrit kërkon verifikimin e plotë të fakteve dhe dëgjimin e qëndrimit të tij.