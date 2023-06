Polestar 2 i vitit 2024 fillon me një çmim prej 51,300 dollarësh

Polestar ka bërë të ditur çmimin për modelin e vitit 2024 të Polestar 2 në SHBA, i cili mori përditësime të rëndësishme duke përfshirë ndryshime delikate të stilit, më shumë gamë, motorë të rinj, performancë të përmirësuar dhe pajisje standarde me rritje.

Modeli i vitit 2024 i Polestar 2 me Motor të Vetëm me Rreze të gjatë fillon nga 51,300 dollarë, derisa varianti me Motor të Dyfishtë me rreze të gjatë ka një çmim prej 56,700 dollarë. Të dyja çmimet përfshijnë gjithashtu tarifën e destinacionit prej 1,400 dollarë.

Kjo do të thotë që të dy modelet janë më të shtrenjta se ato paraardhëse, me 1,500 dollarë për versionin me rrota të pasme dhe 3,400 dollarë për versionin me të gjitha rrotat. Megjithatë, kjo kosto sjell përditësime.

Ashtu si me Volvo XC40 dhe C40 Recharge, të dy variantet Polestar 2 kanë motorë elektrikë të gjeneratës së ardhshme dhe inverterë që thuhet se ofrojnë rritje si në efikasitet ashtu edhe në performancë.

Polestar do të fillojë dërgesat tek klientët në SHBA në muajin gusht.