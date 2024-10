Policia arreston demonstruesit pro Palestinës në Amsterdam

Policia arrestoi disa protestues pro-palestinezë në Amsterdam në Holandë ndërsa tensionet shpërthyen rreth ngjarjeve në qytet për të shënuar njëvjetorin e sulmit të 7 tetorit.

Oficerët e trazirave që mbanin mburoja dhe shkopinj u vendosën në fuqi në kryeqytetin holandez ndërsa njerëzit u mblodhën në sheshin qendror Dam për të mbajtur zi për ata që u vranë një vit më parë. Ndërsa grupi pro-izraelit po dëgjonte fjalime dhe koncerte, kundër-demonstruesit filluan të bërtisnin parulla. Policia kapi një grua të moshës së mesme dhe e çoi në një furgon të blinduar, raportoi agjencia e lajmeve AFP.

Aty pranë, policia rrethoi disa dhjetëra demonstrues pro-palestinezë me fytyra të mbuluara dhe flamuj të valëvitur, për t’i mbajtur ata të ndarë nga tubimi izraelit.

Policia i paralajmëroi ata të shpërndaheshin, por më vonë njoftoi se kishin arrestuar grupin “për shkelje të ligjit për tubimet publike”.

Honderden mensen op Amsterdam CS. Veel treinreizigers stoppen even om het protest te bekijken of te filmen. De sfeer is strijdlustig en vurig. Er wordt getrommeld en luid gejuicht in solidariteit met de Palestijnse zaak. pic.twitter.com/PEB2KJhRSe

— Madelief van Dongen (@madeliefvdongen) October 7, 2024