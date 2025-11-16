Policia dhe KFOR-i gjejnë 10 detonatorë në Leposaviq

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se njësitë patrulluese, në bashkëpunim me trupat e KFOR-it, kanë gjetur dhjetë detonatorë ndezës me fitila.
Rasti është evidentuar në afërsi të fshatit Gnjezhdan në Leposaviq.
Menjëherë pas raportimit, njësia e hetimeve ka dalë në vendin e ngjarjes.
Po ashtu, është kontaktuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar nisjen e procedurave hetimore në lidhje me rastin.
