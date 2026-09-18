Policia e Dubait shton në flotë Ferrari 812 Superfast me 800 kuaj fuqi

Policia e Dubait ka prezantuar një tjetër supermakinë spektakolare për patrullimin në zonat turistike të qytetit – një Ferrari 812 Superfast i modifikuar nga Mansory, me plot 800 kuaj fuqi.
Makina u zbulua gjatë Arabian Travel Market 2026 dhe është bashkëpunimi i pestë mes Dubai Police dhe kompanisë gjermane Mansory në vetëm dy vjet.
Ferrari do të patrullojë në disa nga zonat më të frekuentuara nga turistët, përfshirë Burj Khalifa, Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard dhe JBR.
Ferrari 812 Superfast standard prodhon 789 kuaj fuqi nga motori atmosferik 6.5-litërsh V12, duke përshpejtuar nga 0 në 100 km/h për vetëm 2.9 sekonda dhe duke arritur 340 km/h.
Versioni i përgatitur nga Mansory e çon fuqinë në 800 kuaj fuqi, ndërsa përshpejtimi 0–100 km/h zbret në 2.8 sekonda dhe shpejtësia maksimale arrin rreth 345 km/h.
Por kjo makinë nuk është ndërtuar për ndjekje policore. Policia e Dubait e konsideron atë pjesë të një flote të krijuar kryesisht për promovim dhe tërheqje të turistëve, duke u shfaqur në pikat më të njohura të qytetit.
Mansory ka pajisur Ferrarin me një komplet të ri aerodinamik, që përfshin parakolp të ri, splitter më të thellë, pragje anësore të ridizajnuara dhe një spoiler të madh të pasëm.
Karroceria është e bardhë, me detaje jeshile, të zeza dhe të verdha, duke e bërë makinën veçanërisht të dukshme në rrugët e Dubait.
Ferrari 812 Superfast u prodhua nga 2017 deri në 2024, përpara se të zëvendësohej si modeli kryesor V12 i Ferrarit nga 12Cilindri.
Me këtë supermakinë, Dubai Police vazhdon traditën e saj të flotës ekzotike, ku tashmë janë përfshirë modele si Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari 296 GT dhe Lamborghini Revuelto.
Në Dubai, këto makina janë më shumë se automjete policie: ato shërbejnë si atraksione për turistët dhe një formë promovimi për qytetin.