Policia e Kosovës me aksion, identifikon mbi 300 automjete të paregjistruara

Gjatë dy javëve të para të vitit 2026, në rajonin e Prishtinës janë shqiptuar gjithsej 1.883 gjoba për kundërvajtje të ndryshme në trafik, si pjesë e angazhimeve të Policisë për rritjen e sigurisë rrugore.
Sipas Policisë, një nga shkeljet më të shpeshta mbetet tejkalimi i shpejtësisë, veçanërisht në kushtet e sezonit dimëror. Po ashtu, shqetësues mbetet edhe numri i automjeteve të paregjistruara, ku gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 353 automjete që kanë qarkulluar pa regjistrim dhe pa kontroll teknik, duke paraqitur rrezik serioz për sigurinë në trafik.
Njësiti Rajonal i Trafikut Rrugor, edhe pse nga data 1 janar deri më 14 janar 2026, ka qenë duke vepruar në zbatimin e planit operativ “Sezoni Dimëror”, për shkak të kushteve atmosferike, zyrtarët policorë në koordinim me zyrtarët e Ministrisë përkatëse dhe kompanitë e mirëmbajtjes së rrugëve, janë angazhuar në rregullimin dhe menaxhimin e trafikut rrugor, veçanërisht në zonat ku është vështirësuar qarkullimi.
Paralelisht me këto angazhime, është punuar edhe në rritjen e sigurisë në trafik. Vetëm gjatë dy javëve të para të këtij viti, në rajonin e Prishtinës, janë shqiptuar 1.883 gjoba për kundërvajtje të ndryshme në trafik.
Përveç tejkalimit të shpejtësisë, sidomos në kushtet e dimrit, nga statistikat e grumbulluara, sfidë mbetet një numër i madh i automjeteve të paregjistruara, gjithsej 353, gjë kjo që paraqet një problem serioz për sigurinë në trafik, pasi këto automjete qarkullojnë në rrugë pa kontrollim teknik.
Duke apeluar te të gjithë drejtuesit e automjeteve që t’u përmbahen rregullave dhe shenjave të trafikut, ju njoftojmë se Njësiti Rajonal i Trafikut Rrugor-Prishtinë do të vazhdoj aktivitetet policore për mbarëvajtje dhe siguri në rrugë.”, thuhet në njoftimin e policisë.