Policia gjermane ndërhyn me forcë ndaj protestuesve propalestinezë në Berlin

Policia gjermane ndërhyri me dhunë ndaj pjesëmarrësve të një proteste në mbështetje të Palestinës në kryeqytetin Berlin, raporton Anadolu.
Në zonën Hackescher Markt, rreth 200 mbështetës të Palestinës u mblodhën për të protestuar kundër sulmeve izraelite në Gaza, vrasjes së gazetarëve dhe krizës së urisë që po përjeton enklava palestineze.
Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime si “Ndalo gjenocidin në Gaza”, “Lini ushqimet të hyjnë në Gaza, menjëherë” dhe “Stop urisë në Gaza, futni bukën brenda”, ndërsa thërrisnin slogane si “Izraeli terrorist”, “Izraeli vrasës i fëmijëve” dhe “Liri për Gazën”.
Policia e Berlinit ndërhyri me forcë ndaj protestuesve, duke shkaktuar përplasje mes dy palëve. Policia goditi me grusht një grua protestuese, ndërsa tetë persona u arrestuan.